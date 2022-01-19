سعر ومواصفات سكوتر اس واي ام جيت ABS/in 14 أفضل الدراجات البخارية

يعد سكوتر اس واي ام جيت ABS/injc 14 واحد من أحدث الدراجات النارية المميزة الموجودة في السوق، فقد تم الإعلان عنه منذ سنتان وكانت أول مرة لظهور هذا النوع من الدراجات، بالرغم من أنه من الدراجات الحديثة ولكنه أصبح ذات شهرة واسعة بين جميع الأعمار من الشباب، وذلك نظرًا لسعره المنخفض وتميزه بالطراز الرياضي، وفي هذه السطور سنوضح لك جميع التفاصيل اللازمة عن هذا السكوتر.

مواصفات سكوتر اس واي ام جيت ABS/injc 14

هناك مجموعة من المواصفات التي يتميز بها سكوتر اس واي ام جيت ABS/injc 14، والذي حصل على شهرة واسعة في عالم الدراجات، وتأتي مواصفاته كما يلي:

المحرك داخل السكوتر رباعي الأشواط وأحادي الاسطوانة.

تصل قوة محرك اس واي ام جيت إلى 11.8 حصان.

يأتي السكوتر مع مساعد خلفي بالإضافة إلى زوج من المساعدين الأماميين.

يتميز بالطراز الرياضي الذي يناسب جميع الفئات الشبابية، بالإضافة إلى أنه ذات حواف ضئيلة تعطي مظهرًا جذاب.

يحتوي Jet Scooter 14 على نظام تكييف هواء ذات جودة عالية.

هناك مساحة كبيرة للتخزين داخل السكوتر ومنها المساحة الموجودة تحت المقعد.

يعمل بالتقنية المميزة “مانجكشن” بالرغم من تكلفته المنخفضة، وذلك لأن تلك التقنية لا تتوافر إلا في الدراجات العالمية عالية الثمن.

يحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي ذات كفاءة عالية، مما يعني أنك لن تضطر إلى بذل أي جهد بدني عند عملية القيادة وذلك بسبب سهولة الاستخدام.

مميزات سكوتر اس واي ام جيت ABS/injc 14

بالنسبة لسعر سكوتر اس واي ام جيت المنخفض يعتبر المحرك الخاص به ممتاز جدًا والذي تصل سعته إلى 200 سم مكعب.

السكوتر يشمل أنظمة أمان وحماية عالية الجودة، ويحتوي على مكابح تم صنعها من أفضل المواد.

علاوة على ذلك يوجد نظام فرامل ABS.

مصابيح LED خلفية. مصابيح أمامية LED.

يشمل أيضًا خوذة أمان مصنوعة من مادة عالية الجودة.

يتوفر من سكوتر اس واي ام جيت ABS/injc 14 أربعة ألوان مختلفة وهي، أسود أبيض أحمر معدني.

سعة وقود السكوتر 7.5 لتر. ويتميز بإزاحة 199 سي سي.

سعر SYM Jet Scooter ABS/injc 14

تختلف تكاليف السكوتر حسب المصادر الذي يتم الشراء منها، حيث: