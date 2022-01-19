انطلاق كفاءة عالية بمواصفات قوية سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالمملكة العربية السعودية بسعر خيالي

انطلاق تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات قوية بالمملكة العربية السعودية وطراز فاخر وكفاءة طاقة الفريدة ووظيفة الدفع الخلفي الفريدة وبالتصميم شفهي يناسب جميع الاستخدامات ويسر جميع العملاء بقدر ما تستطيع يمكن قيادتك في المدن أو على الطرق السريعة أو حتى بين جميع التضاريس والجبل ومن المعروف أن تصميم تويوتا الجديد هو إحدى سيارات كروسوفر التي يختارها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، وكذلك بسبب من التكنولوجيا الحالية اندلعت منافسة شرسة على السيارة الجديدة، بالإضافة إلى العديد من ميزات الأمان والسلامة في تويوتا فورتشنر 2022 الشكل الجديد، أكثر حيوية الشركة التي تصنع النموذج الداخلي لتويوتا فورتشنر 2022 باستخدام أحدث التقنيات من أجل إرضاء عملاء تويوتا

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 بكفاءة عالية فريدة

أرادت الشركة المصنعة لتويوتا فورتشنر أن تميز نفسها من خلال تضمين العديد من الابتكارات وتقدم تويوتا فورتشنر 2022 عددًا من المزايا والتي سنناقشها بالتفصيل بما في ذلك ما يلي:

السيارة الجديدة متوفرة في فئتين مختلفتين مما يتيح للعملاء اتخاذ خياراتهم بأنفسهم.

بفضل محركها رباعي الأسطوانات تعد Toyota Fortuner 2022 طرازًا جديدًا من الفئة الأولى.

بالإضافة إلى كونها في الفئة الأولى فإن محرك تويوتا فورتشنر يحتوي على أسطوانة 2694 سم 3.

وبالمثل فإن المحرك الأول لسيارة تويوتا فورتشنر يبلغ 245 نيوتن متر / متر.

ناقل الحركة من الفئة الأولى له ست نسب ويعمل بنظام الدفع بالعجلات الخلفية.

تبلغ سعة الخزان 80 لترًا ويوفر وقودًا كافيًا لمسافة 800 كيلومتر بمعدل استهلاك 10 كيلومترات لكل لتر.

مكيف هواء بتحكم يدوي ومكيف هواء بتحكم يدوي في الخلف وكلاهما مزود بوظائف تبريد فقط.

تحكم مركزي في القفل من الباب الأمامي سابقا

اجراءات الامن والسلامة في تويوتا فورتشنر 2022

نظام فرملة أوتوماتيكي مع نظام استشعار يكتشف الدراجات النارية والمشاة على الطريق. عند مغادرة مسار السفر توجد أيضًا مستشعرات تحذير. كاميرا خلفية تعمل أثناء الرحلة وعند توقف المركبة. كل مقعد به وسادة هوائية. مانع للانغلاق عن طريق الفرامل. مراقبة الزوايا الميتة في كلا الاتجاهين. نظرًا لأن السيارة يتم دفعها بواسطة ناقل حركة متكامل فإن النظام يساعد في الانسيابية.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة العربية السعودية

أن السيارة لديها خياران للمحرك ولكن هناك عدة فئات والفئة الأولى تختلف عن الفئة الأخيرة المنشورة، وحيث تتراوح مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية من 118 ألف إلى 169 ألف ريال سعودي الريال هو الأغلى بين فئات تويوتا فورتشنر 2022.