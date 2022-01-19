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عمر شويل - جدة تخفيض يتجاوز %11 على هيونداي ازيرا 2022 سمارت الأفضل بين المنافسين بالمملكة، السيارة الفاخرة التي تجمع بين المواصفات الرائعة والسعر المناسب انضمت إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة، حيث تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل abs، حساس كفرات، نظام الثبات الالكتروني،ارباقات للسائق والراكب و عدد خمس احزمة امان، لذا نتناول اليوم المعرض الذي يقدم هذا العرض المميز، مواصفات السيارة و السعر الجديد لسيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت.

تخفيض %11 على هيونداي ازيرا 2022

تتميز فئة سمارت بمحرك سداسي الإسطوانات 3500 سي سي بنزين، قير اوتوماتيك ثماني سرعات تبترونك تعمل بنظام الدفع الأمامي، انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، خاصة لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض حيث أصبحت تتوفر سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بسعر 126 ألف و 500 ريال بدلا من 142 ألف ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل يتجاوز 11%.

هيونداي ازيرا 2022 سمارت

تتميز السيارة فئة سمارت بفتحة سقف بانوراما، إضاءات ليد بالكامل ليد نهاري، أنوار ليد خلفي و انوار ليد عالي واطي، اربع حساسات اماميه وتطعيمات كروم على كافة أنحاء السيارة، جنوط المنيوم مكحله مقاس 18 انش، اشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك، مقابض الأبواب بتطعيمات كروم و شبك أمامي من الكروم، كما تتميز سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت ب كاميرا خلفيه و اربع حساسات خلفيه، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في السيارة عن طريق الريموت.

مزايا ازيرا سمارت 2022

تتميز فئة سمارت بإمكانية الدخول الذكي، التشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، مقاعد جلد و مقعد السائق كهربائي، زجاج كهرباء اوتو لمسة واحدة، نظام السنتر لوك للسائق والراكب و مرايات بخاصية الطي الأوتوماتيكي، كما تتميز سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت الأكثر مبيعاً بمقود مكسو بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة، عداد الرحلات، البلوتوث والنظام الصوتي، قير F1 خلف المقود و شاشة معلومات وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي و نظام اندرويد اوتو.

مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، زر تشغيل الكاميرا الخلفية، زر تفعيل الدرايف مود و زر ايقاف وتشغيل الحساسات، منفذين USB، منفذ طاقة وشاحن لاسلكي، حاملات اكواب، جلنط كهربائي خاصية الاوتو هولد ومسند بالوسط درج للمقاعد الأمامية، فتحات تكييف خلفية، منفذ USB خلفي، منفذ طاقة خلفي و تتميز سيارة هيونداي ازيرا 2022 سمارت بمسند خلفي مع حاملات أكواب.