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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بحالة ممتازة للتنازل بدون مقابل وبدون رسوم، توفرت اليوم عدة عروض مميزة لمن يهتم بعروض تقبيل السيارات ولمن يبحث عن شراء سيارة بالتقسيط بدون دفعة أولى وبقسط بسيط. العرض الأول في متابعتنا اليوم هو على سيارة نيسان التيما 2021 SV، السيارة تتواجد بمكه يتجهيزات النص فل بها محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر وقير auto وعدادها 15 ألف كيلو متر، تتميز بتحكم دركسيون وفتحة سقف، حساسات خلفية ورادار، حساس تنبيه ما قبل التصادم، فرامل الطوارئ والنقاط العمياء، شاحن لاسلكي وشاشة وسطية تدعم نظام اندرويد اوتو وابل كاربلاي. تم إضافة حماية للوجهية وتظليل عازل حراري مع العلم أنه يوجد دقة في الشبكة غير واضحة، السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي بقيمة 1405 ريال للقسط، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط وقيمة الدفعة الاخيرة 42 الف ريال أما سعر الكاش فهو 98 ألف ريال.

سيارات مستعملة بحالة ممتازة للتنازل

تتوفر للتقبيل أقساط بالرياض سيارة كيا سيراتو 2021 فئة نص فل، ماكينة 4 سلندر سعة 1.6 لتر تولد قوة 123 حصان مع جيربوكس بنظام أوتوماتيك وعدادها 48 ألاف كيلو متر. تتميز السيارة بشبك أمامي باللون الأسود يحيط به تطعيمات من الكروم، مصابيح أمامية LED وكشافات ضباب LED، عدد أربعة حساسات امامية وخلفية بالاضافة إلى كاميرا خلفية، الجنوط مقاس 17 إنش والمكيف وتوماتيكي.

السيارة مزودة كذلك بفتحة سقف ومقاعد مخمل فاخرة وتحكم كهربائي كامل مع تحكم دركسيون وشاشه ترفيهيه، كما تدعم كل من خاصية الدخول ذكي والتشغيل ذكي. البدي يوجد به رش لسيط جداً بسبب دقات خفيفة والرش تم في ورشة عبداللطيف جميل، السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط وقيمة القسط الشهري 1500 ريال والدفعة الاخيرة 15 الف ريال قابله للتقسيط.

تتوفر للتقبيل بمدينة جدة سيارة هيونداي النترا 2021 ستاندر، ماكينة 4 سلندر سعة 1.6 لتر مع جيربوكس أوتوماتيك وممشاها 69 ألف كيلو متر، السياره شبه جديدة البدي والمحركات بلا عيوب وخالية تماماً من الملاحظات، كما تم إضافة عوازل أرضية ونانو سيراميك. تتميز بحساسات خلفية، نظام تثبيت سرعة ذكي، تحكم من خلال المقود ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي ومشغل سي دي إلى جانب 4 مكبرات صوت. السيارة للتقبيل على الراجحي ولكن بمقابل 5000 ريال قيمة الدفعة الأولى التي تم سدادها، قيمة القسط الشهري 1067 ريال عدد الأقساط المدفوعة 15 شهر والدفعة الأخيرة 29 ألف ريال.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتقبيل بدون رسوم في جده سيارة ام جي 5 موديل 2020 فئة نص فل، جنوط مقاس 18 إنش ماكينة 4 سلندر سعة 2 لتر مع جيربوكس أوتوماتيكي وعدادها 27 ألف كيلو متر، تم سداد دفعة أولى 5 آلاف ريال وتبلغ قيمة الأقساط المدفوعة حتى الأن 21800 ريال، قيمة القسط الشهري 1680 ريال والمتبقي 3 سنوات و11 شهر من العقد. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة تأجير، طلبات الشركة للموافقة على تقبيل السيارة هي صورة الهوية والرخصة، تعريف بالراتب، كشف حساب آخر 3 شهور بالاضافة إلى ضرورة تعبئة الطلب في مقر الشركة.