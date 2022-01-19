قنبلة الموسم بتصميم عصري.. سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022 في المملكة العربية السعودية

أفخم نسخة من سيارة تويوتا راش 2022 في المملكة العربية السعودية الرياضية بتصميم خارجي عصري ومميز عالية التقنية مزودة بنظام فريد سحب متكامل نظرًا لأبعادها الداخلية والخارجية الكبيرة، هي سيارة رياضية متعددة الأغراض صُممت لواكب العصر وتفي باحتياجات العائلات ولا سيما لمسافات طويلة يمكنها التنافس مع مجموعة واسعة من سيارات الدفع الرباعي إنها رياضة عملية لأنها أيضًا جذابة ومتعددة الاستخدامات مع أحدث الابتكارات التي يحتاجها الجميع وهي سيارة عائلية رياضية تجمع بين الراحة والأمان وسهولة الاستخدام والتطبيق العملي. في هذا المنشور سنلقي نظرة في موقع ثقفني على المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة تويوتا راش 2022.

مواصفات تويوتا راش 2022

تشمل الميزات الخارجية إضاءة LED وإضاءة خلفية أفقية بتصميم مميز وإضاءة أمامية مقاومة للضباب وعجلات مقاس 17 بوصة ، ومرايا خارجية ملونة للجسم بإشارات الانعطاف وجناح مدمج وعوارض مثبتة على السقف وهذا التصميم الأنيق يجعلها واحدة من الأفضل في فئتها التنافسية و تم إطلاق إصدار جديد من Toyota Rush بتصميم أنيق ومن أفضل السيارات الرياضية المتوفرة ، مع قائمة طويلة من الميزات منها:

تبلغ قوة محرك السيارة 1.3 سلندر وسعة 1.5 لتر.

تحتوي السيارة على نظام دفع خلفي مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

السيارة لديها معدل استهلاك منخفض للوقود السيارة من الداخل واسعة وتتسع لسبعة أشخاص.

وتأتي السيارة قياسياً بعجلات من الألمنيوم قياس 17 بوصة.

السيارة مزودة بمصابيح أمامية LED و مرايا الرؤية الخلفية للسيارة هي نفس لون هيكل السيارة الخارجي ولها مؤشرات ، والمركبة مزودة بنظام إدراج كهربائي.

المقعد مصنوع من الجلد الطبيعي ويوجد أزرار خاصة للتحكم في الصوت والصعود والنزول.

تحتوي السيارة على نظام أوتوماتيكي للتحكم بالمناخ الأمامي بالإضافة إلى نظام تحكم يدوي بالمناخ الخلفي يعمل فقط مع نظام التبريد.

تم تصميم مكابح السيارة لمنعها من الانزلاق وهي مزودة بعدد من ميزات الأمان بما في ذلك مساعدة الفرامل وتوازن السيارة.

السيارة مزودة بنظام دخول ذكي وزر تشغيل / إيقاف للمحرك.

ميزات الأمان والسلامة المتوفرة سيارة تويوتا راش 2022

حيث أن السيارة مزودة بوسائد هوائية في كل من المقاعد الأمامية والخلفية. تأتي مزودة بسيارة تويوتا راش 2022 ونظام تكييف للمقاعد الأمامية والخلفية وستة مكبرات صوت داخلية يتم التحكم فيها عن طريق نظام البلوتوث تأتي السيارة بمجموعة متنوعة من الألوان غير العادية والجذابة والفريدة من نوعها لتناسب مجموعة واسعة من الأذواق. تتميز السيارة بانخفاض استهلاك الوقود مع توفير رؤية ليلية رائعة للسائق السيارة مزودة بمصابيح أمامية قوية وأجهزة استشعار فوق صوتية تنبه السائق.

سعر تويوتا راش 2022

لم يتم تحديد سعر تويوتا راش 2022 وتوقيت وصولها للسوق السعودي بعد ونتوقع أن يتم تسعيرها بشكل مشابه لتويوتا راش 2021: