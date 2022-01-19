وحش الكون.. سيارة جيلي امجراند x7 موديل 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية

اسعار سياره جيلي امجراند x7 من المعلومات التي سنتطرق لها بالتفصيل من خلال هذه السطور المقبلة حيث تعتبر التجهيزات الأساسية للسيارة وأهم المواصفات الخاصة بها من أكثر الأمور المبحوث عنها ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تجهيزات السيارة وأهم الملحقات التي تتوفر بالمقصورة الداخلية بهدف الترفيه كما سنتعرف على التكلفة السعرية لتلك السيارة.

مواصفات سياره جيلي امجراند x7

نتحدث بمزيد من التفصيل وخلال الطرح القادم عن المواصفات والاسعار للسياره جيلي امجراند x7والتي تعد مركبة ذات خصائص ومواصفات فريدة وتعتبر من أكثر أنواع المركبات التي تحتوي على الكثير من تجهيزات الأمان في السيارة ومن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي عن مواصفات سيارة جيلي امجراند x7 من أهم ما يبحث عنه مختلف العملاء من الراغبين بالحجز لتلك المركبة المتميزة، ومن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تتوفر بقوة محرك تصل للقيمة مائة واحد وثلاثين حصان.

عزم دوران السيارة يصل لمائة خمسة وثمانين نيوتن لكل متر.

النقل للتحرك الخاص بالسيارة والمقترن بالمحرك يكون لخمس سرعات، ومن النوع الأوتوماتيك.

السيارة التسارع الخاص بها يصل للقيمة اثني عشر ثانية.

السيارة التسارع الخاص بها يصل للقيمة اثني عشر ثانية. المتوسط الخاص باستهلاك السيارة من طاقة الوقود يصل لنحو 6.7 لتر.

طول السيارة يصل لنحو أربعة ونصف متر.

عرض السيارة يصل لنحو متر وثمانية من عشرة.

السيارة ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض حوالي متر وتسعين سم.

السعة الخاصة بالصندوق الخلفي للسيارة يصل للقيمة خمسمائة وثمانين لتر.

المصابيح من نوع الكشافات الضبابية.

يتوفر بالنظام الداخلي للسيارة شاشة بالمقاس سبعة بوصة.

تتوفر ستة من المكبرات الصوتية.

الخاصية التي تسمح بالتعديل للمستوى الخاص بالمقاعد.

اسعار سيارة جيلي امجراند x7

اسعار سيارة جيلي امجراند x7 من أهم ما يبحث عنه مختلف العملاء حيث أن السعر الخاص بالسيارة بالسوق المحلية في مصر يصل للقيمة ثلاثمئة وتسعة ألف جنيه، وسعر هذا الموديل بالمملكة السعودية ستة وستين ألف ريال سعودي.