الغندورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا أفالون 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

اسعار سيارة تويوتا افالون نتطرق لها خلال هذا المقال. حيث تعد تلك المعلومات من أهم ما يجب أن نتعرف عليه ونتطرق له عبر سطورنا المقبلة والتي تشتمل على العديد مما يتواجد بالسيارة من الكثير من التجهيزات والعديد من الملحقات الأساسية والتي تتوفر بالسيارة ومن خلال الآتي المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالسيارة وأهم تجهيزاتها والتكلفة الشرائية التي تخص الشراء للسيارة وفيما يأتي تفصيل كامل لما تمتاز به لسيارة من موديل أفالون.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا افالون

نتحدث فيما يأتي أهم المواصفات ومختلف الاسعار للسيارة من الماركة العالمية تويوتا وموديل افالون المميز والذي يعتبر أهم الموديلات التي تتوفر بالسوق المحلية والتي لخا باع كبير حيث تمتلك العديد من التحديثات والمواصفات الأكثر تميز ومن خلال الآتي توضيح لأهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا افالو عن مواصفات سيارة تويوتا افالون نذكرها على هذا النحو الآتي:

مواصفات السيارة تويوتا افالون من أبرزها القوة والثبات العالي لعجلات تلك السيارة بقاعدتها المستوية عالية الثبات والقوة على الطريق.

السيارة تعد ممتلكة لأقوى وحدات ميكانيكية تضمن التشغيل والسير عالي الكفاءة على الطريق منها المحرك بقوة مائتين سبعة وتسعين حصان.

عزم الدوران درجته القصوى تصل ثلاثمائة واثنين وستين نيوتن لكل متر.

السيارة لها سعة للوقود تصل للقيمة ستة وأربعين لتر.

الاستهلاك للسيارة تويوتا من الوقود كي تقطع مسافة قدرها مائة متر يكون حوالي تسعة لترات.

أعلى مستوى من السرعة يصل لنحو قرابة مائتين وثلاثين كم لكل ساعة.

السيارة تحوي عدد من المقاعد خمسة كما أن المقصورة من الداخل رحبة ومتسعة ومريحة جدا، وتحوي الكثير من الملحقات للرفاهية.

يتوفر المكيف مع تواجد فتحات ملائمة للتهوية الجيدة للسيارة.

مقاعد السيارة من أهم خامات تصنيعها الجلد عالي المستوى من الجودة.

السيارة تحتوي الكثير من المحلقات الإلكتروني الهامة ومن أهمها الشاشة تاتش مقاس سبعة بوصة ومنافذ يو إس بي وإي يو إكس.

أسعار سيارة تويوتا افالون

السعر الخاص بتلك السيارة يكون على حسب الفئة الخاصة بالسيارة والسعر للفئة الأولى يصل لنحو 160 ألف ريال والسعر الأعلى يصل لقيمة 170 ألف ريال.