مواصفات وأسعار سيارة دودج RAM شبح الطريق ثبات وأمان على أعلي درجة لن تتخيل الامكانيات

شاحنة دودج رام 2021 هي الطراز الأكثر شعبية في السنوات السابقة، تتمتع شاحنات البيك أب الكبيرة بحضور كبير في جميع الأسواق المصرية والعربية، وخاصة في دول الخليج العربي، وسوف نقدم أهم مواصفاتها، وأبرز عيوبها، وأسعارها فيما يلي:

مواصفات دودج RAM

تم تخصيص سيارة دودج رام بموتور هيمي V8 أو V6 سعة 5.7 لتر يستجيب سواء للديزل أو البنزين.

قدرة سحب عالية من أهم مواصفات هذه السيارة، حيث تبلغ 2000 كجم تقريبًا.

تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني مستويات من السرعة.

معظم الشاحنات دودج رام 1500 بها قدرات تقنية متقدمة، حيث يوجد بها شاشة تعمل عن طريق التاتش، بحجم كبير 12 بوصة.

نظام ذكي متكامل يتوفر به Apple CarPlay و Android Auto وخرائط الطرق الوعرة.

أسعار دودج RAM

تختلف الاسعار في السوق لسيارة دودج رام 2021 حسب الطراز والمواصفات التي تميزه عن غيره، وسوف نوضح فيما يلي أسعار تقريبية لأكثر من فئة في النقاط الآتية:

TRADESMAN بسعر 499.300 جنيه.

EXPRESS بسعر 509.900 جنيه.

BIG HORN بسعر 609 جنيه.

LARAMIE رام 1500 بسعر 681.486 جنيه.

SLT رام 1500 بسعر 622.500 ألف جنيه

ريبل 1500 بسعر 747.000 جنيه.

LONGHORN بسعر 842.500 جنيه.

LIMITED بسعر 915.000 جنيه.

مزايا وعيوب دودج رام

تأتي هذه السيارة الفريدة من نوعها بالمزيد من المزايات بالإضافة لمواصفاتها التي تم ذكرها، ولكن أيضًا لا يخلو أي منتج من العيوب، وسوف نذكر كلًا من الإيجابيات والسلبيات على النحو الآتي:

مزايا دودج RAM

مزودة بمحرك عالي الأداء يمنحك أداء وسرعة شديدة.

فتيس اوتوماتيك مع ثماني درجات من السرعة ممتاز.

كما طورت أيضًا نظام خاص يساعد على تحسين راحة الركاب وهدوء المقصورة.

تتميز الكابينة بمساحتها الفسيحة والمريحة وخامات وتصميم فاخر من الداخل.

إلى جانب نظام رفاهية وذكاء تقني سهل الاستخدام.

عيوب دودج رام 2021