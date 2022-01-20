وحش الطرق الواعرة.. سيارة جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي نتطرق لها عبر السطور حيث أن الكثير من المواصفات التي تخص تلك المركبة تعد فائقة وبمستوى يصل إلى حد المواصفات القياسية ذات المعايير العالمية حيث تعد السيارة من الموديل جراند شيروكي من أفضل الموديلات التي تعتبر أقوى نموذج من موديلات السيارة جيل، ويعد هذا الموديل متمتع بعدد كبير من المواصفات نذكر منها ما يلي مع التعرف على التكلفة الشرائية لتلك السيارة والتي تعتبر على قدر عالي من التميز.

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي

مواصفات والأسعار للسيارة جيب جراند شيروكي من أهم المعلومات التي تخص تلك السيارة وعلى وجه العموم في حال الانتقاء لأي موديل كمن موديلات السيارات يركز العملاء على المواصفات الخاصة بالتجهيزات وأهم المعلومات عن تفاصل الشراء وسعر السيارة الإجمالي بالسوق المحلية وإليكم تلك التفاصيل مجتمعة بالآتي من تلك السطور المقبلة عن مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي من أهمها ما يلي:

السيارة قد تم تجهيزها لتكون مميزة من حيث القدرة على السير بالطرق شديدة الوعورة.

السيارة تمتلك محرك بالقوة مائتين خمسة وتسعين حصانا.

المحرك له القدرة على التحرك لمدة دقيقة عدد من اللفات يعدل ستة آلاف وأربعمائة لفة.

المحرك من النوع سداسي الاسطوانات.

المحرك يسع حوالي ثلاثة ونصف لترا.

السيارة تمتاز بوجود المحرك من النوع الأوتوماتيك ومدرج لعدد ثمانية درجات من السرعة.

التسارع الخاص بالسيارة صل له السيارة في خلال سبع ثواني.

المقصورة من الداخل للسيارة تتمتع بالملمس على قدر عالي من النعومة بسبب جودة المواد المصنوع منها السيارة ومكوناتها ومقاعدها.

السيارة تتسع لعدد أربعة من المقاعد.

أسعار سيارة جيب من موديل جراند شيروكي

أسعار سيارة جيب جراند شيروكي بالسوق المحلية بالمملكة العربية السعودية تبدأ من مبلغ خمسة وأربعين ألف ريال سعودي أي ما يعدل القيمة المالية خمسة وثلاثين ألف دولار، وتصل للسعر مائتي ألف ريال باختلاف الفئات وهو ما يعدل القيم الملية ثلاثة وخمسين ألف دولار أمريكي وهو سعر السيارة بالسوق العالمية