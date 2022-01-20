وحش الموسم وصل..تقسيط سيارة كيا سبورتاج فالسعودية لمدة 5 سنوات باقوى العروض الجبارة

وحش الموسم وصل..تقسيط سيارة كيا سبورتاج فالسعودية ، سيارة كيا سبورتاج من أحدث السيارات الرياضية التي لها عشق خاص لدى محبي السيارات الرياضية، لأن سيارة كيا سبورتاج لها العديد من المميزات والمواصفات التي جعلتها تنتشر بشكل أسرع في الأسواق، حيث تتميز بوجود العديد من وسائل التسلية والأمان، بالإضافة إلى تصميم عالي الدقة بالنسبة للشكل الخارجي والداخلي، والجديد في سيارة كيا سبورتاج هو سعرها المناسب جدا لجميع الفئات، مع وجود مفاجأة فى نظام التقسيط حتى وصل إلى خمس سنوات، وهذه فرصة مناسبة لكل شخص لديه الرغبة في شراء سيارة كيا سبورت ولكنه ليس معه سعرها كاملاً.

وحش الموسم وصل..تقسيط سيارة كيا سبورتاج فالسعودية

تنقسم سيارة كيا سبورتاج إلى أكثر من فئة، حيث يعتبر كل فئة لها نظام تقسيط مختلف عن الأخر:

الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2022

يطلق على سيارة كيا سبورتاج الفئة الأولى اسم كيا سبورتاج اس اكس، حيث وصل سعرها إلى 105.338 ألف ريال سعودي.

حيث يتم دفع القيمة الأولى من المبلغ حوالي 10.533 ألف ريال سعودي، حيث يعتبر هذا المبلغ من السعر الأساسي من سعر السيارة، وباقي المبلغ يدفع على أقساط شهرية.

حيث يكون القسط الشهري هو 1.954 ألف ريال سعودي، مع العلم أنه كما زادت مدة التقسيط زاد مبلغ القسط الشهري.

بالإضافة إلى سعر القيمة المضافة للسيارة إلى 31.602 ريال سعودي، مع العلم أن هذا المبلغ يدفع مع القسط الأخير من السيارة.

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج 2022

حيث يطلق على هذه الفئة اسم سيارة كيا سبورتاج ال اكس، حيث وصل سعر هذه الفئة إلى 93.148 ألف ريال سعودي.

ويكون سعر الدفعة الأولى من المبلغ حوالي 9.315 ريال سعودي.

ويبلغ القسط الشهري حوالي 1.728 ريال سعودي.

ومن الممكن أن يصل عدد شهور التقسيط إلى 60 شهر.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتميز سيارة كيا سبورتاج 2022، بالعديد من المميزات التي جعلتها لها مكانة وحب لدى جميع الأشخاص محبي السيارات الرياضية ومن أهم هذه المميزات هي: