نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في الامارات والسعودية والكويت وقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في الامارات والسعودية والكويت وقطر والبلدان العربية الأخرى يعد من أكثر المعلومات التي يهتم بالبحث عنها عدد كبير من المواطنين وخصوصا العاشقين لمثل هذا النوع من السيارات ذات المواصفات القوية والاحترافية والشكل الجميل الجذاب الرياضي والانسيابي أيضا ، وفي هذا الإطار سوف يتم عبر الفقرات التالية تناول أهم المعلومات حول مواصفات أحدث موديلات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٢ وأسعارها أيضًا بالتفصيل.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٢

تمتلك سيارة كيا سبورتاج محرك بسعة ١٦٠٠ سي سي يولد عزم دوران بقوة ١٦١ نيوتن.متر ، إلى جانب أن قوة هذا المحرك تعادل ١٤٠ حصان، ويحتوي المحرك على عدد ٤ سلندرات ويعمل بنظام التنفس الطبيعي.

تعمل سيارة كيا سبورتاج بناقل حركة أوتوماتيكي به ٦ سرعات وأقصى سرعة لهذه السيارة تبلغ حوالي ٢٠٠ كم في الساعة ، كما أن قوة تسارع المحرك تتراوح بين صفر إلى ١٠٠ كم لكل ساعة وذلك خلال ١١ ثانيه فقط.

ومثل سيارة لكزس 2022؛ فإنها كيا سبورتاج تحتوي السيارة من الداخل على العديد من التجهيزات والتقنيات المهمة أهمها نظام الملاحة والساسة كبيرة الحجم ونظام الأمان والفرامل الاحترافي وغيرها من المواصفات المهمة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في الامارات والسعودية والكويت وقطر

يختلف سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 من دولة إلى أخرى بالاعتماد على سعر العملة الخاصة بكل دولة ويأتي سعرها لكل فئة على النحو التالي:

تم طرح سيارة كيا سبورتاج في الإمارات العربية المتحدة في ثلاث فئات بالاسعار التالية: سعر كيا سبورتاج ٢٠٢٢ الفئة الأولى = ٨٠ ألف درهم إماراتي. سعر كيا سبورتاج ٢٠٢٢ الفئة الثانية = ٨٥ ألف دَرْهم إماراتي. سعر سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٢ الفئة الثالثة = ٩٢ ألف دَرْهم إماراتي.

سعر سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٢ التي تم طرحها في فئتين بالمملكة العربية السُّعُودية يأتي على النحو التالي: سعر سيارة كيا سبورتاج الفئة الأولى في السُّعُودية ٢٠٢٢ = ٨٠ ألف ريال سعودي. سعر سيارة كيا سبورتاج الفئة الثانية في السُّعُودية ٢٠٢٢ = ٩٢ ألف ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٢ في الكويت يُعادل حوالي ٧.٥٥٠ ألف دينار كويتي.

يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٢ في دولة قطر ما يعادل حوالي ٩١.١٠٠ ألف ريال قطري.

وإلى جانب سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في الامارات والسعودية والكويت وقطر المناسب للكثير من الأشخاص ، فإنها تتميز أيضا بتوفير الوقود والشكل الرياضي المميز وأنظمة الأمان والملاحة الداخلية الاحترافية والاتساع من الداخل وغيرها من المميزات التي تجعلها حقا واحدة من أقوى السيارات.