أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشكلها الجديد بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage، نتحدث عنها من خلال الآتي من تلك الفقرات حيث تعتبر السيارة ذات خصائص ومواصفات فريدة ولها الكثير من المميزات وبالنسبة لأهم مواصفاتها فهي منقسمة لعدد من التجهيزات والتي تنقسم تبعا لدورها لتجهيزات أساسية وتجهيزات للرفاهية كما تتوفر التجهيزات التي تخص القيادة الآمنة والسلامة على الطريق، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة التي تتوفر بمختلف السوق المحلي والعالمي، حيث تعد السيارة من موديل كيا من أقوى موديلات السيارات في التوقيت الحالي وإليكم مواصفاتها وأسعارها.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

المواصفات والاسعار للسيارة كيا سبورتاج 2022 نتطرق لها من خلال ما يلي حيث تعد السيارة من هذا النوع من السيارات ذات الاستخدام المتعدد ولها الكثير من الخصائص والمزايا حيث تعد من النوع الرياضي كما تعد من السيارات التي لها قوة الثبات العالي على الطريق.

السيارة تمتلك الثبات العالي على الطريق.

قوة محرك السيارة من نوع كيا سبورتاج تصل لمائة سبعة وسبعين حصان.

السعة التي تخص محرك السيارة تبلغ نحو لتر وسبعة من عشرة.

الطول الخاص بموديل سيارة كيا سبورتاج يصل لنحو 73 بوصة بينما العرض 65 بوصة.

المحرك الخاص بالسيارة التي تحمل ماركة كيا موديل سبورتاج تحتوي على محرك رباعي الاسطوانة.

المحرك الخاص بالسيارة التي تحمل ماركة كيا موديل سبورتاج تحتوي على محرك رباعي الاسطوانة. عزم الدوران للسيارة يصل لنحو ما يعدل مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة تحتوي على العديد من الملحقات للرفاهية ومن أهمها توفر مكيف السيارة الذي يعمل بالريموت كنترول.

منفذ لليو إس بي وإي يو إس كما يتوفر المشغل الخاص بالسي دي ويتوفر أيضا الراديو من النوع المدمج.

السيارة تحوي نظام أمان للفرامل ويتوفر فيها نوع الفرامل التي تمنع الانغلاق,

أهم مزايا السيارة أن مساحتها تعد رحبة من الداخل.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 تعد متفاوتة وهذا على حسب الفئة التي تكون السيارة منتمية لها من ذلك الموديل والأسعار تبدأ من مبلغ 414 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية عند سعر 93 الف ريال علي حسب الفئة.