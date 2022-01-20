الغندورة وصلت السعودية....سياره تويوتا كامري موديل 2022 الجديدة كلياً باحدث مواصفات ومميزات جبارة

سياره تويوتا كامري موديل 2022 الجديدة كلياً، تويوتا كامري من السيارات المذهلة ذات الأداء القوي والتصميم الداخلي الفخم وتتمتع بموثوقية كبيرة من حيث رضا العملاء عن جودتها بعد الشراء، وتعد السيارة الأكثر مبيعا في السوق الأمريكي وهي من فئة سيارات السيدان وخيار رائع للعائلات فهي واسعة من الداخل كما تتميز باستهلاكها المحدود للوقود، وتتحرك بسلاسة في أثناء القيادة علي الطرق المختلفة.

سياره تويوتا كامري موديل 2022 الجديدة كلياً

قد تحتوى سياره تويوتا كامري موديل 2022 على العديد من املواصفات والمميزات التى قد تميزها وتفضلها عن غيرها من السيارات

مواصفات سياره تويوتا كامري 2022

تصل سعة محرك إلي 2.5 لتر، بينما تبلغ قوته 203 حصان.

عزم دوران المحرك يقدر ب 249 نيوتن متر.

يتميز طرازي سيارة تويوتا كامري XSE ,XLE بمحرك V6 الذي تبلغ سعته 3.5 لتر وترتفع قوته إلي 301 حصان.

أما عزم الدوران يبغ 362 نيوتن متر.

تعمل بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي يتميز ب 8 سرعات.

يمكن الاختيار ما بين نظامين للدفع في السيارة إما دفع قياسي أمامي أو دفع رباعي.

معدل تسارع السيارة من 0 إلي 100 كيلومتر يكون في مدة 5.5 ثانية.

يقطع المحرك 100 كيلومتر وهي السرعة القصوى له في خلال 7.6 ثانية.

لها ضمان 3 سنوات أي ما يعادل مسافة 60 ألف كيلومتر.

أما ضمان مجموعة نقل الحركة يمتد ل 5 سنوات أو مسافة 100 ألف كيلومتر.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2022

تحتوي علي شاشة لمس بمقاس 7 بوصة.

تدعم بلوتوث و APPLE CARPLAY.

تشمل منفذين USB .

تدعم AMAZON ALEXA.

بها راديو يعمل بالستالايت.

تشمل ستيريو مكبرات صوت.

تحتوي على شاشة لمس تبمقاس 9 بوصة.

تدعم اتصال WI-FI.

يمكن الشحن لاسلكيا والخاصية متوافقة مع QI.

ويمكن التحكم آليا بدرجة الحراة بداخل السيارة.

يمكن تعديل المقعد الأمامي للسائق كهربيا في 8 اتجاهات مختلفة.

مزودة بتسعة مكبرات للصوت ونظام ملاحة.

أنظمة السلام والأمان في سيارة تويوتا كامري 2022

مزودة بعدة أنظمة للحفاظ علي سلامة السيارة من الحوادث والازدحام والطرق الوعرة حيث يتوفر بها: