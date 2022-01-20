نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 800 ريال أقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة تويوتا برادوا 2020 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر بمواصفات خيالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة ب 800 ريال أقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة تويوتا برادوا 2020 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر بمواصفات خيالية - ثقفني
عروض تقسيط سيارة تويوتا برادوا 2020 بدون مقدم، بإمكانك الآن الحصول على سيارة تويوتا برادوا 2022 بأفضل أنظمة تقسيط نصل حتى 5 سنوات في جميع أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تعتبر سيارة تويوتا برادوا 2022 من أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي التي قد تم إصدارها في الفترة الأخيرة والتي تنتشر بقوة كبيرة منذ بدء الربع الأول بالعام الميلادي المقبل 2022، حيث أن تتمتع بالكثير من المزايا من بينها أنها متوفرة بحجم كبير ومناسب للعائلات.
عروض تقسيط سيارة تويوتا برادوا 2020 بدون مقدم
- قد قامت شركة عبد اللطيف جميل بتوفير عروض تقسيط سيارة تويوتا برادوا 2022 بقينة 800 ريال تقسيط لمدة 5 أعوام فيما يقارب 60 شهر.
- أو أكثر من ذلك عند الدفع الشهري والمقدم التي تتمكن من دفعه، كما أنه تتمكن من الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة عبد اللطيف جميل.
- والقيام باختيار الفئة وسنة الصنع والمبلغ الذي يتم تقدميه وفترة السداد إذا كانت خمس سنوات أو أكثر أو أقل من ذلك، من ثم النقر على أيقونة التمويل وبعد ذلك حساب التمويل.
- سوف يظهر أمامك كافة البيانات الموضحة أمامكم بالتقسيط من خلال مصروفات الضريبة والسعر الإجمالي للسيارة.
أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022
- تأتي السيارة بمحرك قوي ذات سعو 2100 سي سي 2.1 لتر ومزود بأربع اسطوانات.
- حيث أن تبلغ قوة المحرك نحو 164 حصان وذات عزم ودوران حوالي 264 نيوتن لكل متر.
- كما أن السيارة مزودة ناقل حركة أتوماتيك مكون بحوالي 6 سرعات، وبسعة خزان بنزين موجودة بالسيارة قد تبلغ نحو 87 لتر، وتستهلك السيارة كمية من البنزين بمعدل 10.6 لتر عند السير لمسافة 100 كيلو متر بالساعة.
- وزن السيارة خفيف لا يتعدى 2510 كيلو جرام، كما أن السيارة مزودة بمحرك ذات سعة تصل حتى 2700 سي سي، وذات قوة حصان 161 وذات عزم دوران 500 نيوتن لكل متر.
- السيارة متوفر بها شاشة عرض الوسائط المعلوماتية تقوم بعرض تضاريس المناخ وأيضاً حالة الطقس وهذا يزيد من الحماية والسلامة للركاب، وتأتي ملونة وتعمل من خلال خاصية tft وتعمل بتقنية اللمس.
- متوفر بالسيارة أنظمة صوتية تتكون من 6 طبقات للصوت تعمل بشكل ممتاز.
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