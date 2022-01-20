بـ700 ريال ارخص عروض التقسيط تويوتا برادو 2022 الفخمة الجديدة أحدث موديل بمواصفات عصرية حديثة في السعودية

بـ700 ريال ارخص عروض التقسيط تويوتا برادو 2022 الفخمة الجديدة أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عن تقسيط مميز على سعر سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة، وهي من أفضل سيارات الدفع الرباعي الرياضية والتي يمكنها السير على الطرق الوعرة وثباتها عالي عند السرعات العالية، حجم السيارة مناسب للقيام برحلات عائلية وتستطيع استيعاب أكثر من خمسة أفراد بالغين وتتميز السيارة بموثوقية عالية حيث أنها تمت صناعتها ونشأتها في دولة اليابان والسيارات اليابانية من أكثر السيارات طلبًا وشهرة.

أبرز مميزات وإمكانيات سيارة تويوتا برادو 2022

موتور السيارة قوي يعمل بالبنزين مكون من أربع أسطوانات وسعته تبلغ 2700 سي سي.

قوة المحرك تبلغ 164 حصان ويعمل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات مختلفة.

حجم خزان الوقود للسيارة يبلغ 87 لتر وأقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 246 نيوتن لكل متر.

كشافات السيارة الأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة سواء في النهار أو الليل.

تحتوي السيارة من أعلى على فتحة من السقف بانورامية.

هيكل السيارة الخارجي مصنوع من الألومنيوم ومغطى بالكروم اللامع.

اقتصادية في استهلاك البنزين.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها 12 بوصة.

النظام الصوتي مكون من أربعة عشر سماعة صوتية.

تحتوي السيارة على زر خاص بالرد على الاتصالات ومرتبط بالهواتف الذكية.

خاصية البلوتوث والاتصال بالواي فاي.

تدعم خاصية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف المحمولة الذكية.

نظام الملاحة يعمل بالأقمار الصناعية.

خاصية السرعة التكيفي لتثبيتها.

تحذير السائق عند تغيير مسار السيارة.

كشف ومراقبة النقطة العمياء وخاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

التحكم في هبوط وصعود المنخفضات والمرتفعات.

كاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

الدخول الذكي بالريموت الكنترول بدون استخدام مفاتيح السيارة.

عيوب سيارة تويوتا برادو

عيوب السيارة لم يتم ذكرها حتى الآن بالنسبة لكونها سيارة جديدة كليًا ولكن مساحة الصف الثالث في السيارة ضيقة نوعًا ما.

أسعار سيارة تويوتا برادو والتقسيط من عبد اللطيف جميل