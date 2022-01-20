وأخيراً الغندورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار جبارة

سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار جبارة، تعتبر سيارة تويوتا رايز 2022 الاختيار الأمثل للعائلة، حيث أنها واحدة من بين أنواع السيارات الكروس أوفر التي تتناسب مع أفراد العائلة الصغيرة، كما أنها تحمل العديد من المزايا والموصفات التي تتوفر في السيارات الرياضية المتعددة، حيث أن السيارة ذات تصميم نادر للغاية يجعلها أكثر راقي وفخامة، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أهم مواصفات سيارة تويوتا رايز وما تحمله من مزايا متنوعة والأسعار التي يتم طرحها بها في السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة

يحمل إصدار الجديد العديد من المواصفات الأكثر تميز التي يبحث عنها العملاء والتي تتمثل في الآتي:

تحمل إصدار الجديد لسيارة تويوتا رايز 2022 الكثير من المزايا ولديها باقة مختلفة من الكماليات والتجهيزات التي توفر

كافة وسائل الأمن والراحة عند القيادة.

طول السيارة يبلغ نحو 4 متر، أما بالنسبة لعرض السيار تقدر بحوالي متر ونصف، والقاعدة بها قد يصل نحو 17 متر.

بالنسبة للتنقية التي تتعلق بالاتصال الإلكتروني التي ترتبط بالهاتف الذكي وجميع الأدوات والمعلومات الخاصة بالسيارة

ذات النوع الإلكتروني.

تحتوي سيارة تويوتا رايز 2022 على محرك يقدر بحوالي لتر واحد يكون من نوع الثلاثي الاسطوانات.

على محرك يقدر بحوالي لتر واحد يكون من نوع الثلاثي الاسطوانات. أما بالنسبة لعزم الدوران الموجود بسيارة تويوتا رايز قد يبلغ حوالي 140 نيوتن لكل متر.

الصندوق الخلفي الموجود بالسيارة كبير لحد ما حيث أن سعته تبلغ حوالي 369 لتر.

محرك السيارة قوي للغاية يدعم قوم ما تعادل 98 نيوتن لكل متر.

تتميز السيارة بأنها مريحة للغاية من الداخل وتمنحك تجربة قيادة بها الكثير من المميزات ووسائل الترفيه والتي تجعلك تتمتع بقيادة متميزة.

شاشة العرض ولوحة التحكم للقيادة الخاصة بالسيارة تتميز بتصميمها النادر للغاية المركز حتى يسهل على السائق الرؤية.

سعر سيارة تويوتا رايز 2022