نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية بشكلها الجديد بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 من أهم ما يبحث عنه جموع راغبي الشراء والحجز لهذا النوع من المركبات المتميزة، حيث تعتبر السيارة من نوع تويوتا تندرا من بين الخيارات التي من الممكن الاعتماد عليها للحصول على أفضل تجربة للقيادة الآمنة على أصعب الطرق الوعرة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم المواصفات التي تخص تلك السيارة من الموديل تندرا الشهير مع بيان التكلفة الشرائية لتلك السيارة الفارهة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

الأسعار والمواصفات الأهم للسيارة تويوتا تندرا 2022 من أكثر المعلومات المرغوب التعرف عليها، ويتم البحث عنها وعن أهم تفاصيلها خاصةً وأنه من الشائع عن السيارة تندرا أنها تعتبر من أقوى نوعيات السيارات والتي لها أهمية في الاجتياز لأصعب الطرق وعورة، ومن خلال الآتي من تلك السطور نعرض أهم المواصفات:

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 من أكثر ما تمتاز به السيارة، وتلك المواصفات نعرضها كما يلي:

السيارة بتصميم قوي ورائع يتيح لها الثبات على الطريق.

تتوفر السيارة بمحرك بالسعة ثلاثة ونصف لترا.

المحرك من النوع السداسي الاسطوانة.

قوة الدفع تصل للقيمة ثلاثمئة ثمانية وتسعين حصان.

العزم لدوران المحرك يصل للقيمة ستمائة تسعة وأربعين نيوتن لكل متر.

السحب الأقصى للسيارة يصل لاثني عشر ألف رطل.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد عشر سرعات.

الجنوط الخاص بالسيارة متوفر بالمقاس من سبعة عشر إلى ثمانية عشر بوصة.

أهم تجهيزات الأمان هي توفر الفرامل التي تمنع الانغلاق، والتي تتيح القيادة الآمن للسيارة.

تتوفر الوسائد الهوائية والتي تتيح أمان التواجد والركوب للسيارة مع الحماية من الصدمات والرضوض.

أسعار سيارة تويوتا تندرا 2022

أسعار سيارة تويوتا تندرا 2022 تتفاوت وهذا على حسب الفئة التي تنتمي لها السيارة، وتعتبر السيارة من النوع الأقوى بمواصفاتها السابقة، والتكلفة تتراوح ما بين خمسة وثلاثين ألف وستة وثلاثين ألف دولار أمريكي، وبالنسبة للتكلفة فتكون على حسب الفئة التي تكون السيارة منتمية لها والمتوفرة بالأسواق.