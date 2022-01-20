سعر هيونداي كسر زيرو حالاتها ممتازة لا تختلف عن الجديدة والاسعار مناسبة، نظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة فإن السوق المصري الخاص بالسيارات المستعملة كسر الزيرو يشهد انتعاشا لم يحدث من قبل وتعتبر السيارات المستعملة مرغوب فيها لأنها قطعت عدد قليل من الكيلو مترات.

وتعتبر حالة السيارة المستعملة لا تختلف عن السيارة الجديدة ولذلك نجد أن السيارة المستعملة كسر الزيرو سعرها مناسب جدا وتتوافر بكميات كبيرة و نجد السيارة المستعملة منها ما هو موديل السنة الخالية ومنها ما هو من موديلات السنوات السابقة.

ومن هنا يحدث توفير للمال عند الشراء كثير من المعارض المنتشرة في مصر تعرض على المشتري الشراء بالتقسيط وتتيح للمشتري كل الإمكانيات في السداد ونحن في هذا المقال سوف تعرض مع حضراتكم بعض نواع السيارات كسر الزيرو والمستعملة استعمال حسن فتابعونا.

هيونداي كسر زيرو بأقل الأسعار

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا من السيارات ذات المظهر الجميل وبها إمكانيات عالية جدا وحديثة.

من السيارات ذات المظهر الجميل وبها إمكانيات عالية جدا وحديثة. حيث أن السيارة من الداخل بها شاشة 7 بوصة وتعمل بنظام اللمس.

وهذه السيارة بها النظام الملاحي كما أن مقاعد السيارة قابلة للطي مما يعطى مساحة تخزينية كبيرة.

كما أن سيارة هيونداي فيرنا موديل 2018 من السيارات التي بها النظام الجديد وهو التحكم بالأوامر الصوتية.

كما أنها مزودة بنظام تكييف عالي وممتاز ليس من الأمام فقط ولكن المقاعد الخلفية بها فتحات للتهوية.

ونجد شكل السيارة من الخارج انسيابي ومريح.

وتتميز السيارة بمصابيح ليد أمامية كبيرة وخلفية كما يوجد بها مصابيح شبورة.

مواصفات محرك السيارة هيونداى فيرنا موديل 2018

محرك السيارة هيونداى فيرنا 2018 تتوافر هيونداي فيرنا 2018 بمحركين.

الأول بترولي سعته 1.6 لتر 4 سلندر يعطى قوة 123 حصان.

كما أن سيارة هيونداي المحرك الآخربها هو ديزل فسعته 1.6 لتر 4 سلندر يعطى قوة 128 حصان.

والسيارة تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي ومانوال له 6 سرعات.

سعر هيونداي كسر زيرو