نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة لكزس 2022 السيدان اليابانية الجديدة وأسعارها في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لكزس 2022 الجديدة ، كما أطلعناكم من قبل في العديد من المقالات السابقة فتعتبر سيارات لكزس من أحسن وأكفأ السيارات اليابانية في كل وقت وزمان كما أن شركة لكزس تنتمي لشركة تويوتا موتورز وهذا بمثابة طابع الجودة الذي يخبرنا أن العربة جيدة وبأفضل حال، كما أنه حسب تقارير جي دي باور التي يتم إصدارها بشكل دوري فأن سيارة لكزس Lexus تتميز بالاعتمادية وهي ميزة غير موجودة بمعظم السيارات، وفي تلك المقالة سوف نخبركم عن مميزات سيارة لكزس ES 2022 ونتمنى أن تنال إعجابكم.

مواصفات سيارة لكزس 2022 الجديدة

لكزس ES 2022 سيارة المستقبل أصبحت متاحة الآن وبشكل قوي على الساحة. لأن السيارة مثل كل سيارات لكزس المتميزة. فسيارة لكزس ES 2022 تمتاز بخاصية الاعتمادية. وكما أطلعناكم من قبل ان تلك الميزة جعلت دول عديدة تستغلها في التسويق للعربة. حيث أصبحت سيارة لكزس تاكسي في العديد من الدول بسبب الاعتمادية.

كما أن شركة لكزس تتميز بالتنوع في إنتاجيتها فيمكن أن تنتج أكثر من موديل في نفس السنة كموديل لكزس اي اس 2022. كما انها تغامر ولا تخشى شئ. وذلك ما جعلها من سيارات القمة. وهو تنوع السيارات التي تنتجها والتكنولوجيا المتجددة بالفعل. كذلك شركة لكزس تهتم دائماً بالتجديد في كل سياراتها وتحدث وتطور في سياراتها Lexus لكي تصبح أكثر اعتمادية لكي تسهل على المستهلك.

لكزس اي اس 2022

عربة لكزس ES 2022 مقسمة لأكثر من فئة كما اعتدنا وسنطلعك في السطور القادمة عن فئات العربة ومميزات كل فئة حيث سترى كل شئ بوضوح وأمامك حرية الاختيار.

عربة لكزس اي اس 2022 فئة ES 250 : تستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 2.5 لتر. المحرك في Lexus بأربع أسطوانات ويولد قوة 204 حصان. كذلك عزم أقصى للدوران يبلغ 243 نيوتن/متر. كما أن المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيك بـــ 8 سرعات.

فئة ES 250 : عربة لكزس ES 2022 فئة ES 300 الهجينة : تستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 2.5 لتر. المحرك في Lexus بأربع أسطوانات يولد قوة 214 حصان. كذلك عزم أقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن/متر. كما أن المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار CVT.

فئة ES 300 الهجينة : عربة لكزس اي اس 2022 فئة ES 350 : محرك 3.5 لتر هو ما تستمد السيارة منه قوتها. المحرك في Lexus بستة أسطوانات يولد قوة 300 حصان. كذلك عزم أقصى للدوران يبلغ 356 نيوتن/متر. كما أن المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيك بـــ 8 سرعات.

فئة ES 350 :

جدير بالذكر أن سيارات لكزس اي اس 2022 في السعودية توجد بالكثير والكثير من الفئات المختلفة. كما تتميز السيارة بأكثر من محرك. بأسعار متفاوتة تبدأ بحوالي 189 ألف ريال سعودي.

أسعار لكزس

لكي تعلم عن مواصفات سيارة لكزس 2022 الجديدة و أسعار لكزس ES في السعودية (تشمل الضريبة) فهي :

سيارة لكزس اي اس 2022 فئة 250 Elegant (AA) توجد السيارة بسعر بداية من 189,175 ريال سعودي.

فئة 250 Elegant (AA) سيارة لكزس اي اس 2022 es 300h Hybrid (AH) توجد السيارة بسعر بداية من 194,465 ريال سعودي.

es 300h Hybrid (AH) سيارة Lexus KSA فئة 300h Hybrid Plus (BH) توجد السيارة بسعر بداية من 235,750 ريال سعودي.

فئة 300h Hybrid Plus (BH) سيارة Lexus KSA فئة 250 Excellence Plus (BD) تتوجد السيارة بسعر بداية من 241,500 ريال سعودي.

فئة 250 Excellence Plus (BD) لكزس ES 2022 فئة ES 350 Elite (CC) توجد السيارة بسعر بداية من 247,365 ريال سعودي.

فئة ES 350 Elite (CC) لكزس ES 2022 فئة 300h Hybrid Executive (HH) توجد السيارة بسعر بداية من 261,395 ريال سعودي.

فئة 300h Hybrid Executive (HH) سيارة Lexus فئة 350 Exclusive (DD) توجد السيارة بسعر بداية من 270,365 ريال سعودي.

فئة 350 Exclusive (DD) سيارة Lexus فئة 350 F-Sport (FF) توجد السيارة بسعر بداية من 262.775 ريال سعودي.

فئة 350 F-Sport (FF)

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة لكزس 2022 الجديدة و لكزس ES 2022 قد نالت إعجابكم.