سعر تويوتا هايلاندر في السعودية والإمارات مواصفات رائعة وأداء 5 نجوم

سعر تويوتا هايلاندر في السعودية ، Toyota Highlander هي سيارة مميزة دفع رباعي SUV رياضية شبابية وعائلية تم إنتاج أول خط لها في نيويورك عام 2000، ويُطلع عليها أيضٍا أسم كلوجر في اليابان وأستراليا، وتنتجها شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات الشبابية والعائلية، وقد حققت هايلاندر نجاح ساحق في أمريكا إلى أن أمتد نجاحها في جميع أنحاء العالم حيث تم بيع ملايين النسخ منها بجميع الأرجاء من 2001 وإلى الآن، ونحن بصدد الحديث عن سيارة Toyota Highlander سوف نناقش سعر تويوتا هايلاندر في السعودية والإمارات المتحدة وأهم مواصفاتها الرائعة.

مواصفات Toyota Highlander 2022

قوة المحرك 296 حصان.

عزم الدوران 356 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة أتوماتيك بـ 8 سرعات.

سعة خزان الوقود 65 لتر سداسي الأسطوانات.

طول السيارة 4.950 مم.

عرض السيارة 1.929 مم.

ارتفاع السيارة 1.730 مم.

قاعد عجلات السيارة 2.850 مم.

مقاس الجنوط 18 بوصة من الالمونيوم.

مصابيح LED أمامية نهارية تعمل يدويًا أو اتوماتيكيًا.

مصابيح ليلية تعمل اتوماتيكيًأ

فتحة سقف بانوراما.

نظام الدخول الذكي للسائق والراكب الأمامي.

المرايات الجانبية تعمل بالكهرباء يمكن طيها اتوماتيكيًأ.

الأبواب الخلفية تعمل بالكهرباء.

مشبك سحي.

نظام تبريد وتسخين للمقاعد.

شاشة عرض لعرض المعلومات.

مكيف هواء.

شقف السيارة زجاجي بانورامي.

المقاعد الأمامية كهربائية من الجلد.

3 صفوف من المقاعد تتسع للبالغين

شاشة معلومات ووسائط ترفيهية مقاس 8 بوصة.

وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي.

نظام مراقبة النقطة العمياء.

نظام ضد انغلاق الفرامل.

مثبت سرعة.

نظام تنبيه السيارة عند الخروج من حارة السير.

نظام إنذار ضد السرقات.

نظام المساعدة على طلوع المرتفعات.

نظام التحذير ضد الضغط على الإطارات.

نظام تثبيت الفرامل.

نوافذ السيارة جميعها تعمل بالكهرباء أو أتوماتيك.

كاميرا خلفية للمراقبة.

عدد 6 مكبرات صوت.

منفذ لـ الـ USB.

نظام Apple CarPlay.

سعر تويوتا هايلاندر في السعودية

تويوتا هايلاندر LE HEV 2022 بسعر 126.400 ريال سعودي. تويوتا هايلاندر GLE HEV 2022 بسعر 137.400 ريال سعودي. تويوتا هايلاندر LTD HEV 2022 بسعر 166.000 ريال سعودي.

سعر تويوتا Highlander في الإمارات المتحدة

تويوتا هايلاندر GXR 4WD بسعر 155.000 درهم إماراتي. تويوتا هايلاندر VXR 4WD بسعر 180.000 درهم إماراتي.

صور سيارة تويوتا هايلاندر 2022

..32سعر تويوتا Highlander