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عمر شويل - جدة سيارات ديزل متنوعة هيونداي وتويوتا وكيا استعمال نظيف للبيع بأقل الأسعار، توفرت أمس للبيع بمدينة الرياض سيارة كيا سبورتاج 2017 ديزل بدون دبل وارد بلدها كوريا، محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بعزم مزدوج وجير أوتوماتيك والممشى 69 ألف كيلومتر. تتميز بتقنية تشغيل بصمة وتحكم ريموت بالاضافة إلى تحكم ثلاثي بالدركسيون، زجاج مكهرب وشاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مقاعد جلد بها إمكانية لتسخين المراتب بالاضافة إلى حساسات خلفية ومانع انزلاق ونظام ترفيهي. السيارة إقتصادية جداً بالنسبة لاستهلاك الوقود وعليها سوم وصل إلى 58 ألف ريال.

سيارات ديزل استعمال نظيف للبيع

تتوفر للبيع بحائل على السوم سيارة هيونداي النترا مستعمل موديل 2017، ماكينة ديزل 4 سلندر سعة 2 لتر بقير أوتوماتيك والممشى 68 ألف كيلو متر. تم رش قطعتين فقط من السيارة وهي الباب الخلفي يمين والرفرف الخلفي يسار، أما باقي البودي والماكينة أيضاً على الشرط ووصل أعلى سوم إلى 44 ألف ريال. السيارة فئة نص فل تتميز بشبك أمامي ضخم من الكروم ومقاعد جلد مع إضاءات ليد بالكامل، حساسات خلفية وتحكم رباعي من خلال عجلة القيادة إضافة إلى تقنيتي الدخول الذكي والتشغيل الذكي.

تتوفر للبيع سيارة هيونداي سنتافي 2016 ديزل متواجدة بمنطقة طريف القريبة من مدينة عرعر، محرك 6 سلندر سعة 3.3 لتر بقير أوتوماتيك والممشى 148 ألف كيلو متر. السيارة بطاقة جمركية تتميز بمقاعد جلد لون جملي مع إمكانية تسخين وتبريد المقاعد للصف الامامي والخلفي، زجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة ومكيف امامي وخلفي، جنوط المنيوم ومانع انزلاق وتحكم رباعي من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات، البلوتوث والأوامر الصوتية. السيارة أيضاً مجهزة يخاصية دخول ذكي وتشغيل بصمة، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو وستائر جانبية، السيارة بالكامل بوديومحركات على الشرط والسوم بلغ 67 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بأقل الأسعار

تتوفر للبيع بالمدينه المنوره سيارة تويوتا هايلوكس مستعمل 2019 ديزل غمارتين، محرك دفع رباعي 4 سلندر سعة 2.4 لتر مع قير أوتوماتيك والممشى 395 ألف كيلو متر، السيارة مستعملة نظيفة فئة فل كامل ومستخدم أول لا يوجد بها عيوب أو سمكرة وقد وصل أعلى سوم إلى 96 ألف ريال. تتميز بحساسات وكاميرا خلفية ونوافذ كهربائية، مكيف أوتوماتيك وإضاءات ليد بالكامل، نظام تثبيت سرعة ذكي يمكن التحكم به عن طريق عجلة القيادة. كما تتميز بعوامل أمان متعددة منها حساسات مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق مع خاصية التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.