خصم جبار ..جمارك سيارة تويوتا كورولا  2022 في السعودية شامل الضرائب ورسم التنمية

خصم جبار ..جمارك سيارة تويوتا كورولا 2022 ، يوجد عدد كبير من المستوردين الذين يقوموا بالبحث بشكل دائم عن قيمة جمارك سيارة تويوتا كورولا 2022 في المملكة السعودية، فمن المعروف عن مصلحة الجمارك بأنها قامت بإصدار قرار خاص بالإعفاء الجمركي التام على جميع سيارة العلامة التجارية تويوتا وهي سيارة تويوتا كورولا 2022 التي تم صناعتها في تركيا، حيث أنها تكون واحدة من أقوى وأحدث السيارات التي تحتوي على مجموعة هائلة من المواصفات التي لا يمكن مقارنتها بأي سيارة أخرى.

خصم جبار ..جمارك سيارة تويوتا كورولا 2022

بعد القيام بعمليات بحث كثيرة وجدنا أن المملكة السعودية تقوم بفرض ضرائب وجمارك تصل إلى 10% من قيمة السيارة، ونلاحظ أن مصر تفرض ضرائب وجمارك تصل إلى 18% وهذا يعني أن هناك فارق بقيمة الضرائب والجمارك يصل إلى 8%.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

تحتوي هذه السيارة على الكثير من المواصفات والمميزات التي جعلت منها السيارة رقم واحد في جميع أرجاء المملكة ومن أهمها التالي:

تأتي سيارة تويوتا كورولا بكثير من وسائل الأمان.

بكثير من وسائل الأمان. يوجد بالسيارة فتحة سقف وشاحن لاسلكي.

من السيارات التي لا تستهلك الكثير من الوقود.

محرك السيارة رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر وبقوة 122 حصان وقوة عزن دوران 157 متر نيوتن.

تتوفر السيارة بنظام دفع أمامي وناقل حركة يكون متصل بالمحرك.

محرك السيارة يأتي بخيارين الأول ناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي.

تتمتع السيارة بعجلات من الألمونيوم ومقاعد من أجود أنواع القماش.

تعد من السيارات الرياضية التي تتحمل أصعب الطرقات بها هيكل فائق الصلابة وعنده قدرة في توزيع تأثيرات الصدمات.

من أهم ما تتميز به السيارة أنها مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لتفادي إصابة الركاب عند الحوادث.

بها مصابيح أمامية حادة بتقنية الليد مع شبكة كبيرة وعجلات مصقولة.

اسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية

تأتي السيارة بموديلات مختلفة وكل سعر يتم تحديده على حسب الموديل ومن المتوقع أن تكون أسعار السيارة كما يلي: