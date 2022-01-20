الفخامة والمتانة.. أودي تبدع وتطلق سيارتها الكهربائية الحديثة RS Q6 e-tron أحدث موديل 2022

الفخامة والمتانة.. أودي تبدع وتطلق سيارتها الكهربائية الحديثة قامت شركة أودي الألمانية بالكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة RS Q6 e-tron والتي لاقت اهتمام كبير وأحدثت ضجة كبيرة بين السيارات الكهربائية العالمية التي أنشأتها شركة أودي أو المقدمة من الشركات العالمية الاخرى، ويتوفر من السيارة في الأسواق فئتين فقط وتنافس هذه السيارة كل من السيارتين Tesla Model X و BMW iX وسنضح لكم بالتفصيل كل المواصفات التي تم الكشف عنها بخصوص هذه السيارة وأبرز مواصفاتها وأسعارها.

أهم مواصفات ومميزات سيارة RS Q6 e-tron موديل 2022

هدف السيارة الجديدة من أودي هي منافسة سيارة Tesla Model X Plaid المتطورة.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة السكون الصفري حتى 60 ميل في زمن قدره 2.5 ثانية.

قوة موتور السيارة يبلغ 1020 حصان.

أقصى سرعة للسيارة تتراوح بين 245 إلى 250 كيلو متر لكل ساعة واحدة.

يتم شحن محركات السسيارة الكهربائية بالبطارية وتصل إلى 80% شحن في حوالي 23 دقيقة فقط.

طول قاعدة عجلات السيارة 2.90 متر وحجم الحقيبة الخلفية يبلغ 405 لتر ويمكن للسيارة استيعاب حوالي 81 لتر إضافية.

أقصى عزم دوران للسيارة هو 360 نيوتن كل متر وناقل الحركة مكون من 2 نقلة ويعتمد على نظام الدفع الرباعي لفئتي السيارة.

النظام الصوتي فاخر ومكون من 16 سماعة صوتية.

مزودة بشاشة خاصة بالعدادات ديجيتال وشاشة عرض ترفيهية تعمل باللمس.

عجلة القيادة متعددة المهام.

عزل السيارة للضوضاء الخارجية ممتاز وخاصة صوت المحرك من الخارج.

المقاعد يمكن التحكم بها وطيها بشكل كهربي.

تحتوي السيارة على 4 أبواب وشبك عريض من الأمام لونه أسود ولامع.

المصابيح الأمامية عالية الإضاءة وتعمل بالليد.

مقاس عجلات السيارة يبلغ 2.9 متر.

الجنوط الرياضية للسيارة تختلف بحسب الفئة ويتراوح مقاسها بين 19 إلى 21 بوصة.

طول السيارة يبلغ 4.99 متر وعرضها 1.96 متر.

ارتفاع السيارة يصل إلى حوالي 1.41 متر وطول قاعدة العجلات 2.90 متر.

حجم الصندوق الخلفي يبلغ 6.6 متر.

منافذ USB وخاصية البلوتوث.

أسعار سيارة RS Q6 e-tron موديل 2022 في الأسواق المحلية

يبلغ سعر السيارة حوالي 107 ألف دولار أميركي في الفئة الأولى و164 ألف ريال سعودي في الفئة الثانية وذلك فيما يعامل في السوق المصرية للسيارات مليون و890 ألف جنيه مصري.