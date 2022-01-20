الوووحش الكوري وصل.. هيونداي ازيرا 2022 الجديدة كليا في الاسواق مواصفاتها واسعارها وعيوبها

الوووحش الكوري وصل.. هيونداي ازيرا 2022 الجديدة كليا طرحت شركة هيونداي الكورية لصناعة السيارات سيارتها الجديدة المتطورة هيونداي ازيرا 2022 والتي تتميز بهيكلها المختلف اللامع وشبك أمامي أكثر من الرائع وأكثر الشبكات جاذبية بالنسبة للسيارات، وتفوقت السيارة على السيارات المنافسة لها في أسواق السيارات العالمية والمحلية من نفس الفئة، واطلق عليها بعض شركات السيارات بأنها عملاقة السيارات بالرغم من صغر حجمها، وسنقدم لكم شرح تفصيلي بكل ما يخص السيارة من إمكانيات ومميزات وعيوب.

أهم مميزات ومواصفات سيارة هيونداي ازيرا 2022

مقاس جنوط عجلات السيارة 19 إنش.

سعة السيارة تبلغ 3500 سي سي والمحرك الأول للسيارات يتكون من 4 سلندر والثاني يتكون من 6 سلندر.

أما المقاعد الداخلية مصنوعة من الجلد عالي الجودة وتحتوي على أنظمة تدفئة وتبريد.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها يبلغ 10.5 بوصة .

أنظمة السيارة يتم عملها أوتوماتيكيًا من قبّل السائق.

مصابيح الإضاءة الأمامية تعمل بتقنية الليد التي تضيء جميع الطريق أمام السائق.

مزودة بكاميرا محيطية تبلغ 360 درجة مئوية تكشف محيط السيارة الخارجي للسائق.

تحتوي السيارة من أعلى على فتحة بانورامية تعمل كهربيًا مصنوعة من الزجاج.

تتميز السيارة بشبكها الأمامي العريض والمميز والذي يميزها عن العديد من السيارات ومطلي بمادة الكروم اللامع.

مخارج عوادم البنزين مصنوعة من الكروم اللامع وتحتوي على مخرجين فقط.

4 حساسات ركن من الأمام تساعد في ركن السائق للسيارة.

خاصية الدخول الذكي.

منافذ USB ونقطة اتصال WIFI.

الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية.

خاصيتي الهواتف الذكية Android Auto , Apple CarPlay.

مراقبة النقطة العمياء.

الفرامل المانعة للانغلاق نوع ABS.

عيوب سيارة هيونداي ازيرا 2022

ليس هناك عيوب واضحة أو تم ذكرها حتى الآن لأن الموديل لا يزال جديدًا كليًا ولكن تم الكشف عن عيب واحد وهو أن دريسكيون السيارة يعمل يدويًا وليس أوتوماتيكيًا أو كهربيًا.

أسعار سيارة هيونداي ازيرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

تتوفر السيارة بجميع فئاتها في أسواق السيارات السعودية حيث جاءت الأسعار كالآتي:-