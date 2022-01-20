الغندورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا كريتا 2022 الجديدة كلياً باحدث مواصفاتها وأسعارها الجبارة

مواصفات سيارة هيونداي كريتا نتطرق لها خلال هذا المقال حيث تعد السيارة واحدة من بين أهم المركبات والتي تتوفر بالسوقين المحلي والعالمي حيث تعد من أقوى السيارات ذات المواصفات التي تحمل تجهيزات تعد مطابقة لأفضل المعايير العالمية في الصناعة، ومن خلال تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أقوى الموصفات لتلك السيارة والتي تحمل اسم أقوى الماركات، وفيما يأتي توضيح لأهم المواصفات، والتكلفة الشرائية لتلك السيارة.

مواصفات سيارة هيونداي كريتا

المواصفات ومختلف اسعار سيارة هيونداي كريتا نتناولها بالتفصيل من خلال الآتي من تلك الفقرة حيث تعتبر السيارة ذات مزيا متعددة ومن أبزها أن السيارة تتمتع بالهيكل القوي، كما أن الموديل يعد من أهم الموديلات التي تمتلك الكثير من السمات الأساسية، كما تتوفر سمات بالسيارة تعد من أهم ما يوفر أهم عوامل أمان القادة لها، وفيما يأتي مواصفاتها بالتفصيل عن مواصفات سيارة هيونداي كريتا من بينها ما يلي:

السيارة تمتلك من الطول حوالي أربعة مترات وثلاثمئة سم.

العرض الخاص بالتصميم لتلك المركبة يصل لأكثر من متر ونصف.

ارتفاع السيارة عن سطح الأرض يصل للقيمة متر ونصف.

السعة الخاصة بالشنطة الخلفية تصل لأربعمائة وثلاثة وثلاثين لتر.

العديد من الكماليات تتوفر بالسيارة ومنها الشاشة الخاصة بالعدادات والتي يصل مقاسها لثلاثة بوصات، كما يتواجد الراديو المدمج وسماعات الصوت المميزة

الشبكة الأمامية للسيارة تم تصنيعها من خام الكروم.

يتوفر مدخل يو إس بي، وإي يو إكس

البلوتوث أيضا متواجد بالسيارة.

الفئة الثالثة من تلك السيارة قد تم دعمها بالعديد

من المواصفات القياسية والتجهيزات المتميزة ومنها تكييف الهواء مع مثبت السرعة مع تواجد سقف بانورامي، مع الفرامل لليد الكهربائي.

الجنوط الرياضي بالقياس سبعة عشر بوصة.

سعر السيارة من ماركة هيونداي كريتا

سعر سيارة هيونداي كريتا يتراوح ما بين ثلاثمئة خمسة وستي إلى أربعمائة وثلاثين جنيه مصري، وهو ما يعدل حوالي من سبعين لخمسة وسبعين ألف ريال سعودي وهو السعر الخاص بالموديل بالسوق المحلي