صاروخ الموسم.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية

السيارة من هذا النوع من الموديلات المتميزة له الكثير من السمات التي ينفرد بها عن غيره من الموديلات، ومن خلال ما يلي توضيح لأهم المواصفات الخاصة بالسيارة كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلي السعودي، حيث أن السيارة تتوفر بعدد من الفئات وهذا ما يجعلها من بين أهم الموديلات المقترحة والموجودة بقائمة أقوى الموديلات للسيارات، وفيما يلي مواصفاتها وسعرها.

مواصفا تسياره تويوتا فورتشنر

المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا فورتشنر 2022 تعد أهم المعلومات التي يتم البحث عنها، حيث تعتب نوع من الموديلات القوية، والتي تمتلك عدد من المواصفات نعرضها بالتفصيل من خلال الآتي عن مواصفات سياره تويوتا فورتشنر تكون كما سيلي في العرض القادم:

السيارة من أهم ما تمتاز به مستوى عالي من القوة والثبات العالي على مختلف الطرق شديدة الوعورة كما أنها تمر بمنتهى السلاسة وعبر أصعب المنعطفات والمنعرجات.

القوة الخاصة بهيكل السيارة عالية كما تعد السيارة متميزة بمتانة خام صنع هيكلها

محرك السيارة قوته تعادل القيمة مائة ثلاثة وستين حصان.

المحرك يبلغ عزم دورانه بالحد الأقصى مائتين خمسة وأربعين نيوتن لكل متر.

تتوفر السيارة من الموديل فورتشنر بحجم الكروس أوفر.

أهم ما تتسم به السيارة كونها أكثر اتساعا من الداخل.

المقاعد متوفرة وبعدد سبعة على دجة ومستوى عالي من الراحة وتم تصنيعها من أجود الخامات.

أهم تجهيزات السلامة في السيارة:

المكابح الخاصة بالسيارة تعمل بالنظام إي بي إس، كما أنها تعمل أيضا بالنظام إي بي دي ومن النوع مانع الانغلاق مما يتيح سبل القيادة الآمنة للسيارة.

السيارة تتوفر بها أحزمة الأمان، وأحزمة الأمان الخاصة بالأطفال .

السيارة محتوية على وسائد هوائية للحد من الاصطدام.

اسعار سيارة تويوتا فورتشنر

السعر الخاص بالسيارة من موديل تويوتا فورتشنر للفئة الأولى يصل للقيمة مائة وتسعة عشر ألف ريال سعودي بينما السعر للموديل الذي تتبع نسخته للفئة الثانية سعر مائة تسعة وعشرين ريال سعودي، والنسخة الثالثة تتواجد بالسوق المحلي السعودي الذي يعدل مائة وأربعين ألف ريال.