الوحش الكوري وصل.. سيارة كيا موهافي 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات سيارة كيا موهافي نتابعها عبر تلك المقال حيث تعد السيارة أقوى المركبات المطروحة بالأسواق، حيث تمتلك مواصفات قياسية، ومطابقة لمختلف المعايير القياسية، ومن خلال السطور التالية القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة فضلا عن أهم تجهيزات أمان قيادتها، وكل ما تحتويه السيارة من أحدث طرزها من تجهيزات للترفيه، وفيما يأتي أيضا توضيح للتكلفة الشرائية لتلك السيارة بالأسواق المحلية.

مواصفات سيارة كيا موهافي 2022

الأسعار والمواصفات للسيارة كيا موهافي نتعرف عليها بمزيد من التفاصيل، هذا لكون الشاحنة من بين الشاحنات التي ذاع صيتتها مؤخرا، وأصبحت من أكثر المركبات الممتلكة للعديد من المواصفات القياسية والتي نذكر منها ما يلي عن مواصفات سيارة كيا موهافي نذكرها فيما يأتي من تلك النقاط القادمة:

من أهم المواصفات للسيارة كيا موهافي أنها من نوعية السيارات عديدة الاستخدامات والمطلق عليها السيارات من نوع إي يو في، ولها العديد من النسخ.

العديد من التقنيات قد تم تزويدها لهذا الموديل صيني المنشأ.

الفتيس من النوع اليدوي من حيث الاستخدام ومقترن بالمحرك الخاص بالسيارة وقد تم تدريجه لعدد خمس سرعات.

التسارع الخاص بالسيارة من نوع كيا موهافي تصل له في خلال إحدى عشر ثانية.

السيارة من النوع التي تحمل محرك رباعي الاسطوانات.

السعة الخاصة بالمحرك تصل للقيمة ألف وخمسمائة سي سي.

القوة الخاصة بمحرك السيارة كيا موهافي تصل للقيمة مائة وأربعة عشر حصانا.

عزم دوران المحرك مائة واحد وأربعين نيوتن لكل متر.

العديد من الوسائل للأمن والحماية بداخل السيارة وهذا يتوفر بمختلف النسخ من ذلك الموديل.

المكابح الخاصة بالسيارة تعمل بالنظام إي بي إس.

تخضع أيضا الفرامل للعمل بالنظام إي بي دي مع توفر مثبت السرعة.

تتواجد بالسيارة المستشعرات الخاصة بالركن الآمن.

متوفر النظام الخاص بالحماية من السرقة.

أسعار سيارة كيا موهافي

السيارة من الموديل لفئته الأولى متوفر بالسعر مائة ثمانية وسبعين ألف جنيه مصري، بينما السعر الخاص بالموديل للفئة الثانية من تلك النوعية من المركبات يصل لنحو مائة أربعة وتسعين ألف جنيه مصري.