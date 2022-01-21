نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا فورتشنر افضل سيارات موديل 2022 وأهم المزايا والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا فورتشنر ، استطاعت شركة تويوتا أن تجعل عملائها المتميزون الباحثون عن الرفاهية، والأداء الغير مسبوق للسيارة بمحرك قوي وتصميم رائع وكماليات لا يمكن وصفها، وبالطبع قادرة على تقديم سعر يحطم آمال المنافسين، ويسعد العملاء بامتلاك سيارتهم المميزة، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم اليوم لأبرز تفاصيل سيارة تويوتا فورتشنر 2022، والتي استحقت لقب أفضل سيارة لعام 2022 حتى الآن، سنتعرف سويًا على مزاياها، عيوبها، مواصفاتها، والتي ستوضح لكم ما إن كانت تستحق الشراء أما لا.

تويوتا فورتشنر

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 أفضل سيارة دفع رباعي تأتي بمجموعة من المواصفات القوية لتعزيز الشعور بالثقة والأناقة في آنٍ واحد، بجسم خفيف، مع قوة وثبات في الأداء، مع محرك قوي، حيث يمكن الاختيار بين محركين قويين.

كما ستأتي السيارة بتغيير ملحوظ في الهيكل الخارجي، والذي كان سببًا في جذب أكبر عدد من العملاء.

بالإضافة إلى توفر عدد من مواصفات السلامة والأمان التي أصبحت من الكماليات الأساسية التي لا يتنازل عنها الجميع.

لذا أصبحت سيارة تويوتا فورتشنر 2022 هي حديث سوق السيارات السعودي مؤخرًا لأنه تخلق شعور الثقة والصلابة بفضل تصميمها الجريء.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 متوفرة بأربعة ألوان، الأسود الأتيتيود، الرمادي المعدني، الفضي المعدني، الأبيض اللؤلؤ، وهذه مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر GX2 4×2 2022:-

محرك 2.7 لتر، 4 أسطوانات.

بقوة 164 حصان.

عزم دوران 2454 ن.م /400 لفة / دقيقة.

ناقل الحركة 6 سرعات، دفع خلفي.

سعة خزان الوقود 80 لتر.

الأبعاد: الطول 4795، العرض 1855، الارتفاع 1835، 7 ركاب بمقعد السائق.

مزايا سيارة تويوتا فورتشنر 2022

جاءت السيارة بمجموعة قوية ومتميزة من المزايا التي حققت آمال عد كبير من العملاء، الذين يثقون كثيرًا في شركة تويوتا، وتجعلهم يفضلونها دون غيرها.

وتلك هي مزايا سيارة تويوتا فورتشنر 2022 GX2 4×2 علمًا بأنه كلما زادت الفئة زادت معها المواصفات والمزايا أيضًا:-

إمكانية الدخول بدون مفتاح، مع طي المرايا الجانبية كهربائيًا.

المرايا الجانبية تأتي بنفس لون الهيكل، مع حساسات للركن.

المقابض للأبواب مصنوعة من الكروم.

المصابيح النهارية والأمامية مصنوعة من الليد.

إمكانية التعديل على الاضاءة للمصابيح الخلفية تلقائيًا.

المقاعد الداخلية من أجود أنواع القماش، مع إمكانية التحكم في ارتفاع مقعد السائق.

عجلة القيادة تأتي تلسكوبية، مع توفر كل الأزرار التحكم على المقود.

توفر شاشة معلومات متعددة الاستخدامات.

التحكم في التكييف يدويًا وهذا يعتبر أحد العيوب التي جاءت بها السيارة، بالإضافة إلى أن التكييف الخلفي يتم التحكم به يدويًا للتبريد فقط.

يتوفر بها نظام قفل مركزي، من الباب للراكب الأمامي، مع توفر منفذ يو اس بي مع شاحن سريع صنع بتايوان.

كما تأتي السيارة بأفضل نظام ترفيهي رائع، حيث يتكون من 6 سماعات، مع نظام صوتي متصل بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة.

واستطاعت السيارة أن تحصد لقب أفضل سيارة تحقق أعلى معايير السلامة والأمان بفضل توفر عدد من المزايا للأمن والأمان مثل الحساسات الخلفية، الوسائد الهوائية الأمامية، الفرامل مانعة للانغلاق، نظام مراقبة الإطارات، نظام التحكم بالوزن.

هذا بالإضافة لتوفر نظام السيطرة على الانزلاق، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، ونظام حماية ضد السرقة.

والمميز بالسيارة أنه يتوفر بها سجادة صلاة صنع في المملكة العربية السعودية.

علاوة على أن حقيبة سلامة أساسية صنع في الصين، ومنفاخ هواء صنع في الصين، مع فرشات أرضية صنع في تايلاند.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

يجب العلم أن سعر السيارة شامل القيمة المضافة التي تقدر بـ 15%، ولكن السعر لا يشمل رسوم التسجيل، وقسط التأمين على المركبة:-