نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner، أقوى نوعيات السيارات والتي تتواجد بالسوق المحلية والعالمية ولها الكثير من المزايا، والمواصفات الفريدة والتي نقوم بطرحها عبر ما يلي من الفقرات القادمة والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة، وأهم التجهيزات الأساسية وملحقات الترفيه الموجودة بمقصورتها الداخلية، وكذلك كل ما يتعلق بتجهيزات الأمان، وسلامة القيادة، ومن خلال الآتي المزيد عن السيارة من الماركة العالمية تويوتا فورتشنر 2022.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner

من أقوى السيارات من الماركة العالمية تويوتا، والتي قد حرصت الشركة على أن تكسب هذا الموديل الكثير من التفاصيل والخصائص التي تتعلق بمواصفات السيارة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم مواصفات تلك السيارة، والتي قد تم التعديل بشكل كبير على مميزتها وتجهيزاتها لتكون هي الأفضل من بين السيارات التي تتواجد سواء بالأسواق المحلية، أو بالأسواق العالمية والمواصفات تكون كما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

من بين أهم المواصفات الأساسية للسيارة تويوتا فورتشنر 2022 ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتاز بالقوة والثبات العالي على الطرق شديدة الوعورة وتمر بسلاسة عبر أصعب المنعرجات.

قوة الهيكل الخاص بالسيارة، ومتانته.

السيارة تتحرك بمنتهى الثبات على الطريق.

قوة المحرك الخاص بالسيرة يصل لنحو ما يعدل مائة ثلاثة وستين حصان.

عزم دوران محرك السيارة يبلغ مائتين خمسة وأربعين نيوتن لكل متر.

تتوفر السيرة من هذا الموديل بالحجم كروس أوفر.

أهم ما تتسم به السيارة كونها أكثر اتساعا من الداخل.

المقاعد عدد سبعة، ومن أجود الخامات.

أهم تجهيزات السلامة في السيارة

السيارة تتوفر فيها الفرامل التي تعمل بالنظام إي بي إس، والتي تمنع الانغلاق.

متوفر بالسيارة أيضا الوسائد الهوائية، والتي تجد من التصادمات والرضوض.

متوفر نظام تحكم كامل أثناء القيادة للسيارة.

أهم تجهيزات الرفاهية:

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من أهم ما تحويه جهاز مكيف داخلي ويعمل بالريموت.

تتوفر أيضا منافذ خاصة باليو إس بي والإي يو إكس.

السيارة أيضا تحوي مشغل السي دي، وشاشة بالمقاس سبعة بوصة.

متوفر فيها أيضا راديو من النوع المدمج.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022

يبلغ سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة العربية السعودية عند سعر 119 الف ريال سعودي.