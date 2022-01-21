سيارات تويوتا رخيصة لاندكروزر بأقل من نصف سعر لاندكروزر 2022.. أسعار مفاجأة

لاندكروزر وحش تويوتا الجبار في جميع الطرق وكل الأوقات، ويبحث الكثيرين في المملكة العربية عن سيارات تويوتا لاندكروزر بأسعار مناسبة، وتعد لاند كروزر الوعرة القوية الاختيار الأفضل لدى العديد في المملكة نظرا لقوة نظام تعليقها بالإضافة إلى ارتفاعها الكبير عن الأرض الذي يمكنها من الإقدام على المغامرات الاستثنائية وعلى الرغم من كل القوة التي يتمتع بها الموديل الأبرز لدى تويوتا إلا أن ذلك لم يأتي على حساب الأمان حيث تحتوي السيارة على عدد كبير من أهم وسائل الأمان أبرزها أنظمة الوسائد الهوائية.

سيارات تويوتا رخيصة لاندكروزر بأقل من نصف سعر لاندكروزر 2022

تتراوح أسعار لاندكروزر 2022 من 263 ألف ريال وحتى 409 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه هناك سيارات لاند كروزر بحالات نظيفة بأقل من نصف سعر الجديدة في السعودية.

هناك سيارة لاند كروزر موديل 2010، حالة السيارة نظيفة، نوع الوقود الذي يحرك السيارة هو البنزين.

وفي الوقت نفسه قير السيارة من النوع الذي يعمل اتوماتيكيا، السيارة من المالك الأول ومكانها في الشرقية.

ممشى السيارة 308 ألف كيلومتر وسعر السيارة ذات اللون الأبيض هو 60 ألف ريال سعودي.

حالة البدن الخارجي للسيارة بحالة الوكالة وكذلك حالة الفرش الداخلي للسيارة، فئة السيارة هي GXR V6

فئة السيارة هي GXR V6 الكشافات الأمامية للسيارة تحتاج إلى التغيير أو التمليع، حالة المحرك وناقل الحركة يعملان بشكل جيد.

سيارات لاندكروزر بأسعار رخيصة في المملكة العربية السعودية

وكذلك هناك لاند كروزر موديل 2010 في جيزان الحالة جيدة وبها ملاحظات ممشى السيارة هو 300 ألف كيلومتر قابلين للارتفاع.

وفي الوقت نفسه بدي السيارة الخارجي به ملاحظات وبعض الرش على الرفرف الأمامي الأيمن.

سعر السيارة هو 60 ألف ريال سعودي، حالة محرك السيارة جيدة جدا وكذلك حالة الجير لا يحتاجون لأي مصروف.

السيارة باللون الأبيض ومن فئة GXR V6.

سيارات مستعملة ممشى معقول لاند كروزر 2010 في السعودية