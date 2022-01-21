نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة فورد اكسبدشن الجديدة 2022 Ford Expedition في المقال التالي
مواصفات سيارة فورد اكسبدشن، تعتبر سيارة فورد اكسبدشن من السيارات التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة من قبل شركة فورد، فاتسمت تلك الشركة بالكثير من السمات والخصائص التي جعلتها الخيار الأول ورقم واحد بين مختلف السيارات وتتبعوا معنا في المقال التالي كل ما يخص سيارة فورد اكسبدشن.
مواصفات سيارة فورد اكسبدشن
تتسم سيارة فورد اكسبدشن بالكثير من السمات حيث أنه تم إصدارها في عام 1996 الميلادي وكانت بمثابة بديل لسيارة فورد برونكو مع العلم أن السيارة حصلت على مكانة كبيرة بين جميع السيارات في العالم بأكمله حيث أنها كانت تحتوي على محركين الأولى مكون من ثمانية أسطوانات مع سعة 4.6 لتر رباعي السرعات والثاني من ثمانية أسطوانات مع سعة 5.4 لتر رباعي السرعات.
ما هي مواصفات سيارة فورد اكسبدشن 2022
تتسم السيارة بالكثير من السمات التي من بينها كلًا من التالي:
- تحتوي السيارة على إطارات Goodyear Wrangler AT مع مقاس 33 بوصة.
- تتسم السيارة بمظهر جيد للغاية بالإضافة إلى شبك أسود لامع مع أغطية ممتازة للمرايا مع قضبان السقف مع ألواح تشغيل.
- كما تحتوي السيارة على لوحة انزلاقية للمصد الخلفي مع أقراص فرامل حمراء متواجدة خلف جنوط الألمونيوم السوداء بقياس 22 بوصة كما تحتوي السيارة على نظام تعليق رياضي.
- كما تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بضوء الليد.
- تحتوي السيارة على شاشة معلومات كبيرة عمودية مع مقاس 15.5 بوصة والمتوافرة من فورد ماك أي الكهربائية بالإضافة إلى نظام SYNC 4A.
- يتوفر المقعد الخلفي في السيارة باحتوائه على نظام ترفيهي من خلال توفير شاشات تعمل باللمس مع سعة تخزين 16 جيجا بايت.
- تحتوي الشاشة على منافذ ي واس بي في جميع صفوف المجالس الثلاثة.
- يتوفر في السيارة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة لإمكانية الشحن اللاسلكي لجميع الهواتف.
- تحتوي السيارة على الفرامل العكسي بالإضافة إلى مستشعرات مساعدة ركن السيارة.
- توفر السيارة إمكانية استكشاف حافة الطريقة من أجل الحفاظ على وضع السيارة.
- توفر السيارة أجهزة استشعار للسيارة بالإضافة إلى توفير خاصية مراقبة النقاط العمياء.
- تقدم السيارة عوارض عالية تعمل بصورة أوتوماتيكية.
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