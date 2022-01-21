مواصفات سيارة فورد اكسبدشن الجديدة 2022 Ford Expedition

مواصفات سيارة فورد اكسبدشن، تعتبر سيارة فورد اكسبدشن من السيارات التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة من قبل شركة فورد، فاتسمت تلك الشركة بالكثير من السمات والخصائص التي جعلتها الخيار الأول ورقم واحد بين مختلف السيارات وتتبعوا معنا في المقال التالي كل ما يخص سيارة فورد اكسبدشن.

مواصفات سيارة فورد اكسبدشن

تتسم سيارة فورد اكسبدشن بالكثير من السمات حيث أنه تم إصدارها في عام 1996 الميلادي وكانت بمثابة بديل لسيارة فورد برونكو مع العلم أن السيارة حصلت على مكانة كبيرة بين جميع السيارات في العالم بأكمله حيث أنها كانت تحتوي على محركين الأولى مكون من ثمانية أسطوانات مع سعة 4.6 لتر رباعي السرعات والثاني من ثمانية أسطوانات مع سعة 5.4 لتر رباعي السرعات.

ما هي مواصفات سيارة فورد اكسبدشن 2022

تتسم السيارة بالكثير من السمات التي من بينها كلًا من التالي: