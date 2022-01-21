تويوتا يارس حالات نادرة بالسعودية رخيصة وأسعار أقل من 16 ألف ريال

تويوتا يارس سيارة عملية اعتمادية قوية ولها صرفية وقود منخفضة وكذلك هي سيارة مناسبة للكثير من المهام في المملكة العربية السعودية، وقد يلجأ الكثيرين لاقتناء مثل هذه السيارات لقضاء الاحتياجات اليومية حيث لا تكلف الكثير من مصروفات الصيانة بالإضافة إلى احتوائها على عوامل أمان جيدة، وتتمتع السيارة بعدد لا بأس منه من الكماليات منها الشاشة والتكييف القوي المناسب للأجواء الحارة معظم الأوقات في السعودية.

تويوتا يارس حالات نادرة بالسعودية رخيصة وأسعار أقل من 16 ألف

هناك سيارة تويوتا يارس بناقل حركة يدوي في أبها، وقودها بنزين وهي موديل 2012.

حالة السيارة من الخارج جيدة ولا تحتاج إلى صيانة، حالتها من الداخل جيدة ولا تحتاج إلى تعديل أو تجديد.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة ذات الحالة النادرة هو 15 ألف ريال سعودي.

محرك السيارة بحالة جيدة وكذلك يعمل ناقل الحركة بدون اي ملاحظات بالإضافة إلى أن أداء التكييف جيد.

سيارات تويوتا رخيصة بأسعار مفاجأة يارس 100%

كذلك هناك حالة تويوتا Yaris في الشرقية، موديل السيارة هو 2013، السيارة بدون حوادث، حالة البدي الخارجي وكالة.

وفي الوقت نفسه صالون السيارة والفرش بحالات نادرة ومميزة، ممشى السيارة منخفض قياسا بعام تصنيعها وهو 120 ألف كليومتر.

سعر السيارة هو 16 ألف ريال سعودي، حالة ماتور السيارة بحالة الجديدة السيارة أجرت فحص ومستعدة لإجراء أخر.

لون السيارة هو اللون الفضي وحالة بداية لكلح الرش على غطاء المحرك من الأمام لكنه غير مؤذي.

سيارة يارس بحالة نادرة في الرياض بحالة بدي وكالة والتفاصيل فيما يلي