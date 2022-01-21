تويوتا كامري 2022 مستعملة ممشى لا يتعدى الـ 7000 كم والأسعار مفاجأة

كامري 2022 عنوان الفخامة الوعرة وحش الصحراء أحد أكثر موديلات علامة تويوتا اليابانية شعبية في المملكة العربية السعودية، وتربعت السيارة على قمة قائمة السيارات الأكثر مبيعا في المملكة في العديد من السنين واحتلت مركز متقدم في المبيعات في عام 2020، وتقدم السيارة الكثير من المزايا الجبارة التي تجذب أنظار المستهلكين ومن بين أهم الفخامة للتجهيزات الداخلية للسيارة بالإضافة إلى المساحات الواسعة والمريحة أثناء استعمال السيارة خاصة مساحات الركوب في المقعد الخلفي.

تويوتا كامري 2022 مستعملة ممشى لا يتعدى الـ 5000 كم والأسعار مفاجأة

هناك سيارة تويوتا كامري 2022 في جده ممشاها لا يتعدى الـ3 آلاف.

السيارة مستعملة بحالة الجديدة، وهي من الداخل والخارج بحالة الوكالة.

وفي الوقت نفسه السيارة تستعمل الوقود الهجين للانطلاق، لون السيارة هو الفضي الفخم.

سعر السيارة هو 133 ألف ريال سعودي.

حالة المحرك ممتازة بالإضافة إلى أن حالة ناقل الحركة بحالة الجديدة.

السيارة ليست بها اي ملاحظات سواء على صعيد البودي أو الفرش.

السيارة فئة GLEX ولا تعاني من اي خدوش أو صدمات على أي جزء من أجزائها الخارجية، حالة الرش تقييم 10 من 10.

سيارات كامري بحالة الجديدة في المملكة العربية والممشى قليل للغاية

وفي الوقت نفسه هناك كامري في الرياض، ممشى السيارة هو 7000 كيلومتر.

السيارة باللون الأبيض، حالة السيارة أكثر من جيدة فهي كالجديدة التي لم تستعمل.

سعر السيارة هو 135 ألف ريال سعودي، السيارة تحتوي على فتحة سقف ورادار وكذلك تحتوي على إضاءة أمامية متميزة.

الممشى القليل يعني أن حالة المحرك وناقل الحركة عند أفضل حالاته.

وفي الوقت سعر السيارة قابل للتفاوض والممشى قابل أيضا للارتفاع حتى البيع.

تويوتا كامرى ممشى 3 آلاف كيلومتر في المملكة العربية السعودية أسعار مفاجأة