جيب لكزس هي سيارات وعرة بإمكانيات فخمة، وتعد شركة لكزس هي واحدة من أهم وأكبر علامات السيارات في المملكة العربية السعودية جنبا إلى جنب مع علامة تويوتا إلا أن لكزس تتميز بأن الجيب الخاص بها أكثر اناقة بالإضافة إلى أن مستوى التجهيزات الداخلية بها أكثر جودة من مستوى تجهيزات لاندكروزر في عدد كبير من الموديلات، ويرغب الكثيرين في الحصول على سيارات جيب Lexus بأسعار جيدة والأهم حالات نظيفة وهو فيما يلي.

ارخص حالات جيب لكزس بـ 2022 أسعار أقل من 90 ألف ريال

هناك سيارة لكزس موديل 2010 جير اتوماتيك حالة السيارة من الخارج جيدة، الممشى 430 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه بدي السيارة بحالة الوكالة لا توجد عليه أي ملاحظات وهو خالي من السمكرة والرش.

السيارة بها تجهيزات عديدة منها تشغيل البصمة بالإضافة إلى تبريد وتدفئة الكراسي وكذلك تحتوي السيارة على فتحة سقف.

سعر السيارة التي تتواجد في الرياض هو 90 ألف ريال والسيارة على السوم للبيع لأعلى سعر.

فئة السيارة هي 570 LX والسيارة تعمل بالبنزين، حالة المحرك والقير جيدان ويعملان بدون أي مشاكل.

لكزس JEEP بأرخص الأسعار وانظف الحالات في المملكة العربية السعودية

كذلك هناك لكزس موديل 2014 فئة GX، السيارة باللون الفضي، لون الفرش الداخلي هو لون الأوف وايت.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة من الداخل والخارج مبهرة خاصة من الداخل، الفرش بحالة الزيرو.

ممشى السيارة هو 283 ألف كيلومتر، وسعر السيارة هو 88 ألف ريال سعودي.

حالة بودي السيارة خالية من الحوادث تماما باستثناء إعادة دهان قطعتين لمحو أثار الخدوش.

المحرك بحالة جيدة يعمل بدون اي ملاحظات ولا يحتاج إلى أي مصروف.

السيارة تقع في الرياض ويمكن زيادة الممشى حتى إجراء البيع.

جيب لكزس رخيصة وممشى مناسب بدون حوادث وحالة جيدة