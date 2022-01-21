ارخص عرض تقسيط تويوتا هاي أس باص 2022 أحدث موديل على 5 سنوات بدفعه اولي 95 الف ريال

ارخص عرض تقسيط تويوتا هاي أس باص 2022 أحدث موديل على 5 سنوات قدمت شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية لبيع السيارات تقسيط مميز على سعر سيارة تويوتا هاي اس باص 2022 وتبلغ قيمة القسط الشهري 800 ريال سعودي من سعرها الأصلي، وتعد سيارة هايس الجديدة من تويوتا من أفضل سيارات الباص الكبيرة التي تستخدم للرحلات والتوصيل لمسافات طويلة، تتكون السيارة من حوالي أربعة عشر مقعد ويمكنها استيعاب أكثر من عدد مقاعدها وتتميز السيارة بمميزات رائعة وإمكانيات ممتازة سنقوم بتوضيحها كلها في سطور مقالنا التالية.

أهم إمكانيات ومواصفات سيارة تويوتا هاي أس باص 2022

سعة موتور السيارة تبلغ 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته تبلغ 277 حصان وأقصى عزم دوران للموتور هي 360 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 160 كيلو متر لكل ساعة.

سعة خزان البنزين تبلغ 65 لتر ومعدل استهلاك البنزين 8.4 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر.

الزمن الذي تستغرقه السيارة من سرعة الصفر حتى 100 كيلو متر هو 14 ثانية.

الفئات العالية من السيارة سعة محركها تبلغ 2800 سي سي ومكون من أربع أسطوانات وقوته 174 حصان وأقصى عزم دوران لها 268 نيوتن لكل متر.

تتميز بخاصية القفل الذكي للأبواب وحامل أكواب جانبي.

المقاعد الداخلية مصنوعة من قماش عالي الجودة ومخملي.

عجلة قيادة السيارة متعددة الاستخدامات.

مزودة بجهاز كومبيوتر يمكنه قياس عدد الأميال المتبقية في الرحلة حتى يحسب هل سيكفي الوقود أم لا.

مصابيح الإضاءة الأمامية تعمل بالهالوجين والمصابيح الخلفية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

منافذ USB ونقطعة اتصال بالواي فاي.

الاتصال الذكي بالهواتف الذكية.

عيوب سياة تويوتا هاي أس 2022

استهلاك السيارة من البنزين كبير نوعًا ما فهي ليست اقتصادية.

مقاس الجنوط الرياضي لعجلات السيارة اقل من قدرتها على حمل الركاب فهي تبلغ 18 ونصف سم.

عرض التقسيط من عبد اللطيف جميل على سعر سيارة تويوتا هاي أس باص