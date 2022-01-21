الاسطورة الكورية.. كيا نيرو الكهربائية موديل 2022 الجيل الثاني بمواصفات جبارة وامكانيات عالية

الاسطورة الكورية.. كيا نيرو الكهربائية موديل 2022 الجيل الثاني بمواصفات جبارة قامت شركة “كيا” الكورية العملاقة بالإعلان عن تفاصيل جديدة خاصة بالسيارة نيرو الكهربائية 2022 من الجيل الثاني، وذلك قبل أن يتم إطلاقها رسميًا في غضون عدة أشهر، حيث تُعد هذه السيارة أحدث إنتاج للشركة، ومن المتوقع طرحها قريبًا بالأسواق العالمية، وقد نشرت الشركة منذ مدة بعض المعلومات المحدودة جدًا عن هذه السيار، والتي كانت متعلقة بنقل الحركة والتصميم الخارجي لها.

كيا نيرو الكهربائية 2022 الجيل الثاني بمواصفات جبارة

من المتوقع أن تأتي نيرو 2022 بحجم أكبر من سيارات الجيل الأول من كيا، بحيث تكون كالتالي:

سوف يبلغ طول نيرو 4420 مم، بينما سيكون عرضها 1825 مم، وارتفاعها 1545 مم.

ويعني ذلك زيادة الطول عن الجيل الحالي بمقدار 65 مم، وفي العرض بمقدار 20 مم، وفي الارتفاع بمقدار 10 مم.

كما تم إضافة بعض اللمسات الجمالية للسيارة بالمقصورة الداخلية، حيث تم تغيير موضع البطارية ليكون خارج الصندوق الخلفي، وأسفل المقاعد الخلفية.

وقد ترتب على ذلك زيادة في سعة الصندوق الخلفي قدرها 15 لترًا.

مواصفات كيا نيرو الجديدة 2022

بحسب ما أعلنته شركة سيارات “كيا”؛ فإنه من المتوقع أن يتم إطلاق نيرو الجديدة 2022 بالمواصفات التالية:

تتميز كيا نيرو الجديدة بمجموعة متنوعة من محركات نقل الحركة، والتي منها:

المحركات هايبرد.

كذلك المحركات هايبرد بلج إن التي يتم توصيلها بالكهرباء لتكون كهربية بالكامل.

مع العلم أنه حتى الآن لم تفصح كيا سوى عن تفاصيل محركات هايبرد فقط.

كما أن بمحرك البنزين بالسيارة 4 سلندر، وسعته 1.6 لتر، وذلك بقوة 104 حصانًا مع عزم دوران قدره 106 رطل/ قدم.

كذلك يقترن محرك البنزين بمحرك كهربي قوته 43 حصانًا؛ وذلك من أحل إنتاج إجمالي طاقة قدره 139 حصانًا.

حيث يأتي المحرك الهايبرد بعلبة تروس أوتوماتيكية لها 6 سرعات مزدوجة.

أيضًا تتميز السيارة بعدة تقنيات متطورة، منها:

نظام الملاحة من خلال الأقمار الصناعية للحصول على البيانات اللازمة للتبديل بين طاقة الكهرباء والبنزين.

بالإضافة إلى إضافة أنظمة لتحسين استجابة السيارة وزيادة معدل الثبات مع السرعات الكبيرة.

وكذلك تقنيات لتحسين التوجيه بالمستشعرات، وتحسين الصوت بهيكل السيارة.

التصميم الخارجي والمقصورة للسيارة كيا نيرو الجديدة 2022

صممت كيا سيارتها الجديدة نيرو 2022 تصميمًا فريدًا من نوعه، ويمكن وصفه كالتالي: