أسعار سيارات كيا 2022 في المملكة السعودية لمختلف الموديلات والفئات

أسعار سيارات كيا 2022 في الأسواق السعودية نستعرضها معكم اليوم لمجموعة من موديلات وفئات سيارات كيا ذات الشهرة الواسعة والسمعة الطيبة في عالم السيارات في كافة الدول وفي المملكة السعودية بشكل خاص ذلك لوجود موديلات عديدة منها تتناسب مع جميع المتطلبات لمختلف الأشخاص فتأتي منها سيارات سيدان وسيارات هاتشباك صغيرة وأخرى ذات دفع رباعي، كما تتنوع في فئاتها السعرية وتبدأ من الاقتصادية وتتصاعد حتى الفئات الأعلى في السعر، ولأن شركية كيا هي كورية الأصل والمنشأ فالعميل يشعر بثقة عند شرائها لما تتمتع به المصانع الكورية الجنوبية من سمعة جيدة في الصناعة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص.

أسعار سيارات كيا 2022 في المملكة

متوفر داخل المملكة العربية السعودية عدة موديلات من سيارات كيا 2022 وداخل كل موديل توجد فئات وهنا سنستعرض معكم مجموعة من هذه السيارات لنتعرف على أسعار كل فئة منها داخل السوق السعودي.

نبدأ بسيارة اقتصادية وهي كيا ريو والتي تأتي بفئتين في 2022 الفئة الأولى LX 2022 كيا ريو سعرها في الأسواق السعودية 66985 ريال سعودي.

والتي تأتي بفئتين في 2022 الفئة الأولى LX 2022 كيا ريو سعرها في الأسواق السعودية 66985 ريال سعودي. أما الفئة الثانية فهي فئة LX هاتشباك 2022 والتي تأتي بسعر 70665 ريال.

ننتقل إلى موديلات السيارات الأعلى سعرًا لنتحدث عن موديل سيراتو هاتشباك من موديلات كيا 2022 موديل السيارة هو IX 1.6 وسعرها في المعارض 98984 ريال سعودي.

ثم كيا ستينجر والتي تأتي كذلك في فئتين لعام 2022.

الفئة الأولى من كيا ستينجر هي SX تباع بسعر 206538 ريال في السوق السعودي.

أما الفئة الثانية SX2 من كيا ستينجر تتوفر في المعارض داخل المملكة وسعرها 208838 ريال سعودي.

أسعار فئات كيا سبورتاج في السعودية