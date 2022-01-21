سعر سيارة سانج يونج السيارة العائلية لأصعب الطرق والمنحدرات تعرف عليها الآن

سعر سيارة سانج يونج هي من أكثر الموضوعات التي تهم الكثير من الشباب الذي يتمنى ركوب سيارة حديثة ذات طراز رائع وفريد، حيث أن تلك السيارة تتميز بالكثير من المواصفات العظيمة التي تجعلها من أهم السيارات في الأسواق المحلية والدولية، ولذلك تقوم شركات ومصانع تصنيع السيارات بالتجديد دائما من مواصفات السيارات مقارنة بالسيارات الحديثة عالية الجودة مثل سيارة سانج يونج، وذلك لأنها أحد أهم السيارات المتميزة وعالية الجودة في التصميم والتصنيع.

سعر سيارة سانج يونج ومواصفاتها

تمتلك سيارة سانج يونج الكثير من المواصفات التي تجعلها من أهم أنواع السيارات الحديثة في الأسواق، حيث أن مواصفاتها كما يلي:

السعر مناسب طبقا لكل المميزات التي تمتلكها السيارة.

تمتلك سيارة سانج يونج موديل كمفورت 2019 وسائد هوائية للحماية أثناء قيادة السيارة.

حيث يعمل نظام الفرامل بها بتقنية عالية، ويوجد بها توزيع إلكتروني شامل.

كما أنها تمتلك جنوط رياضية بسمك 16 بوصة.

ويوجد بها كشافات للإضاءة من الخلف عالية الجودة.

تمتلك سيارة سانج يونج موديل سبورت2020 جنوط رياضية مقاس 16 بوصة.

ويوجد بها مصابيح خلفية، كما أن بها وسائد هوائية لحماية من يجلس في المقاعد الأمامية من السيارة.

كما أن نظام الفرامل بها مزود بتكنولوجيا إلكترونية عالية في الأداء.

كما يوجد بها كاميرا خلفية وركن خلفية، وبها مثبت للسرعة أثناء القيادة.

وتوجد بها شاشة تعمل من خلال اللمس بمقاس 7 بوصة.

ويوجد فيها فتحة سقف تعمل بنظام الكهرباء، وبها كشافات من الأمام للإنارة أثناء القيادة ليلاً بشكل واضح.

كما أن بها سبويلر خلفي من أجل الإضاءة، ويعمل بنظام التشغيل والتوقف.

اسعار سانج يونج

تتنوع أسعار سيارة سانج يونج حسب موديلها وحسب العام التي تم طرحها فيه فمن أشهر موديلات تلك السيارة موديلات عام 2019، فكل موديل يمتلك سعر خاص به، ومن أهم أسعار تلك السيارة ما يلي: