ب 600 ريال فقط أحصل علي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات

600 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا من أهم العروض الخاصة بالتقسيط لتلك السيارة والتي تحتوي على أهم المميزات والتجهيزات والتي لا بد وأن تتوفر لضمان السلامة أثناء القيادة للسيارة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من التوضيح والتفاصيل عن أهم المعلومات عن العرض الخاص بالتقسيط لثمن السيارة من نوع تويوتا كورولا ذات المواصفات التي تعد قياسية ولها الكثير من المزايا وفيما يأتي عرض التقسيط وأهم ما يمتاز به التقسيط لثمن شراء السيارة.

600 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا

ريال سعودي قيمة السداد الشهرية والتي من خلالها من الممكن بقية ثمن السيارة تويوتا كورولا، وهذا العرض متوفر بمختلف المعارض الخاصة بعبد اللطيف جميل حيث تتوفر مختلف الموديلات والنسخ المميزة لتلك السيارة والتي تتمتع بالمواصفات التالية:

مواصفات السيارة تويوتا كورولا

من بين أهم المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا كورولا ما يلي من تلك النقاط القادمة:

السيارة تمتاز بقوة الهيكل الخارجي ومتانته بما يتحمل السير على أصعب الطرق.

المحرك بالقوة مائتين وخمسين حصان.

سعة المحرك تصل لألف وستمائة سي سي.

السيارة يتوفر فيها المكيف من الداخل للتحسين من الأجواء بداخل المقصورة.

المقاعد متوفرة بخامات بجودة عالية.

يتوفر مشغل السي دي، والراديو الخاص بالسيارة.

شاشة بالمقاس ستة بوصة متواجدة بالسيارة.

الوسائد الهوائية متوفرة بالسيارة للمنع من الاصطدام.

الوسائد الهوائية متوفرة بالسيارة للمنع من الاصطدام. الفرامل التي تمنع الانغلاق تتواجد بالسيارة.

عرض التقسيط للسيارة ب 600 ريال سعودي