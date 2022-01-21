نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة كيا Ev6 أفخم سيارة كهربائية بمواصفات داخلية وخارجية عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا تعتبر من السيارات التي يفضلها العديد من الأشخاص كما يجب الإشارة أن هذه السيارة تبدو وكأنها مركبة فضائية حيث تعتبر من السيارات التي ينجذب إليها العديد من الاشخاص ور روايتهم لها، لمعرفة كل التفاصيل والمواصفات التي ستأتي بخيت هذه السيارة حيث تعتبر من السيارات التي لا تنافسها اي سيارات أخري بكل تأكيد، كما ستكون هذه السيارة من السيارات التنافسية في كل شيء مع العديد من السيارات الأخري وليس في السعر فقط، تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

سعر ومواصفات كيا Ev6‏

اولا تعتبر من السيارات التي تأتي بالعديد من الخيارات أما بنظام الدفع الرباعي أو بنظام الدفع الخلفي الرياضي أيضا كما تحتوي هذه السيارة على تصميم رائع للغاية ومقاس العجلات الخاصة بها هي ١٢٤,٢ بوصة.

ثانيا قوة المحرك تبلغ حوالي ٥٧٦ حصان كما يتوفر في هذه السيارة حيا بن السكن أما ٨٠٠ قولت أو ٤٩٩ فولت والشاحن فائق السرعة بصورة كبيرة يصل إلى ٣٥٩ كيلو وات.

كما يمكنكم شحن البطارية بكل سهولة ب ٧٧,٤ كيلو وات في الساعة في فترة ١٨ دقيقة فقط للشحن من ١٠ ٪ إلى ٨٠٪.

مواصفات ومزايا سيارة كيا Ev6 الخارجية

هذه السيارة تحتوي على العديد من المواصفات الرائعة للغاية حيث جعلت هذه السيارة تبدو بشكل أفضل ورائعة للغاية والتي تجذب أنظار جميع المواطنين.

يمكنكم بكل سهولة التحكم في جميع المصابيح بشكل إلكتروني.

كما تحتوي على مصابيح مدمجة ليد مع مرايا أبواب قابلة للطي ايضا وقابلة ايضا للتعديل بالكهرباء.

كما يجب الإشارة أن هذه السيارة تحتوي على بعض النوافذ الخلفية بمدفأة أيضا

كما يتوفر فيها العديد من المساحات الأمامية الحساسة المطر.

كما تحتوي على تصميم خارجي السيارة ملاقك مكابح السيارة باللون الاخضر.