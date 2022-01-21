سوزوكي فيتارا 2022الغندورة الياباني ارخص سيارة في السعودية وتقسيط على 5 سنوات

سوزوكي فيتارا 2022الغندورة الياباني ارخص سيارة في السعودية انتشرت سيارة سوزوكي فيتارا بصورة كبيرة مؤخرًا بين السعوديين خاصةً، وذلك لكونها سيارة تتمتع بأفضل الإمكانيات والمواصفات والتي تم طرحها هذا العام، بالإضافة لكونها تمتلك سعرًا مميزًا بين منافسيها بالأسواق السعودية، هذا وتشمل السيارة مميزات رياضية جذابة وكل ذلك بسعر مناسب، ولأن البعض يتساءل حول إمكانية التقسيط الخاصة بـ سوزوكي فيتارا الجديدة، فقمنا بكتابة هذا المقال بكافة المعلومات المطلوبة، فتابعوا معنا لأخره.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

ولأننا نتحدث عن سوزوكي فيتارا 2022 الجذابة، فإليكم مواصفاتها القياسية فيما يلي:

فتأتي السيارة بمحرك قوي سعته 1.6 لتر وبقوة 120 حصان، مع أقصى عزم دوران له يبلغ 156 نيوتن/ متر.

كما أنه متصل بناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 سرعات مختلفة، وبـ 4 أسطوانات.

أما عن معدل تسارع سوزوكي فيتارا 2022 فيكون من نقطة الثبات حتى 100 كم في 13 ثانية فقط.

في حين أن سرعة السيارة القصوى تصل إلى 180 كم/ ساعة.

كذلك فإن حجم خزان البنزين بها يبلغ 47 لتر، ويكون معدل استهلاكها للوقود 5.5 لتر لكل 100 متر سير.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

هذا بجانب حزمة المزايا التي تحتوي عليها السيارة، حيث تأتي ببعض التجهيزات التي سنعرفها تاليًا:

فتكون السيارة مزودة بنظام تكييف عالي الجودة يعمل عن بعد، بالإضافة إلى نظام تجنب السرقة .

علاوةً على احتوائها لـ شاشة عرض قياس 4.2 بوصة، ومصابيح ضبابية للرؤية بشكلٍ واضح في جميع الظروف.

كما تأتي سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بعدد من الوسائد الهوائية للحماية الكاملة للركاب والسائق.

هذا بجانب أن السيارة تحتوي على مصابيح نهارية للرؤية مع كراسي كهربائية الضبط، ونوافذ خلفية يمكن التحكم بها كهربائيًا أيضًا.

سوزوكي فيتارا 2022الغندورة الياباني ارخص سيارة في السعودية

في النقاط التالية سنعرف تفاصيل التقسيط المتاحة بالمملكة: