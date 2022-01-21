فخامة هيونداي ازيرا 2021 الجديدة وآخر تحديثات للسيارة المميزة وقوة الأداء الرهيبة

فخامة هيونداي ازيرا 2021 الجديدة وآخر تحديثات للسيارة إذا كنت تبحث عن سيارة رياضية بأناقة عصرية، فأنت بصدد السيارة أزيرا 2021 فل كامل، إحدى السيارات المميزة التي أصدرتها شركة هيونداي لصناعة السيارات، وتعد هذه السيارة الأعلى فئة في السيارات السيدان الفاخرة، تم طرحها مؤخرا في المملكة العربية السعودية من خلال الوكلاء الرسميين مثل، شركة الناغي للسيارات، المجدوعي، والوعلان، تحتوي على العديد من وسائل الترفيه وأنظمة الأمان لكي توفر مستوى مميز من قوة الأداء بجانب الراحة والرفاهية.

مواصفات السيارة هيونداي ازيرا 2021 فل كامل

السيارة هيونداي ازيرا 2021 فل كامل تحتوي على تصميم خارجي وداخلي جذاب ملئ بالرفاهية، وسوف نتعرف على أهم المواصفات والتجهيزات الموجودة داخل السيارة:

تعتمد السيارة على خيارين من المحركات، الأول بنزين بنظام الحقن غير المباشر، يبلغ سعته 3500 سي سي، ينتج قوة تبلغ مقدارها 290 حصان، وعزم دوران يبلغ 338 نيوتن/متر.

المحرك الثاني أيضا بنزين بنظام الحقن المباشر بسعة 2500 سي سي، يولد قوة 198 حصان، وعزم دوران يبلغ 248 نيوتن/متر.

يقترن المحركين بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

أهم مميزات بالسيارة

تحتوي السيارة هيونداي فل كامل على العديد من التقنيات والتجهيزات الحديثة، الخاصة بأنظمة الأمان والسلامة، وأيضا وسائل الترفيه والمعلومات، ومن أهم هذه المميزات:

تحتوي على شاشتين ديجيتال للعدادات، ونظام المعلومات كلاهما مقاس 12.3 بوصة، تدعم العرض على الزجاج الأمامي.

بينما نظام صوتي راقي من انفينيتي.

إضاءة محيطية مكونة من 64 لون.

بينما منصة شحن لاسلكية للهواتف الذكية.

مقاعد من الجلد الفاخر، ويمكن طلب مقاعد من الجلد الطبيعي لمزيد من الرفاهية.

بينما مقاعد أمامية بخاصية التبريد والتدفئة.

عجلة قيادة قابلة للطي.

مكيف هواء اوتوماتيكي.

بينما مقعد السائق مزود بنظام ذاكرة مدمج.

تم تزويد السيارة ب 2 وسائد هوائية في الأمام، 4 وسائد جانبية، بالإضافة إلى 2 ستارة هوائية جانبية.

تقنية مساعدة متابعة المسار LFA.

مساعد تفادي الاصطدام BCA.

الفئات المتاحة من السيارة هيونداي

تعتبر السيارة هيونداي ازيرا 2021 فل كامل هي الأعلى تجهيزا ضمن فئاتها وتم طرحها بسعر 179.000 ريال سعودي.