نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي ويكون هذا على السيارات الفاخرة والتي صممت خصيصا لتلبية رغبة معينة من العملاء ذو المستوى الرفيع حيث يمكن للعميل دفع نصف القيمة المستحقة صم دفع النصف الأخر كقسط ثاني وهذا بعد مرور عامين من التقديم الإلكتروني واستلام السيارة، ويعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك التي تود على الأراضي السعودية حيث يوجد به الكثير من التمويل سواء للسيارات أو التمويل العقاري وغيرها.

عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي

ولعرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي عدة طرق سنشرحها فيما يلي:

الطريقة الأولى: زيارة اقرب فرع من فروع الراجحي.

زيارة اقرب فرع من فروع الراجحي. الثانية: زيارة إحدى الصالات التابعة للراجحي.

زيارة إحدى الصالات التابعة للراجحي. الثالثة: الاتصال على رقم 8001241222 الخط الساخن.

الاتصال على رقم 8001241222 الخط الساخن. الرابعة:التقديم من خلال موقع الراجحي الإلكتروني.

عروض السيارات ادفع 50 والباقي بعد سنتين 2021

ويستمر هذا العرض الجبار من مملكة صناعة الاقتصاد السعودي الراجحي حتى نفاذ الكمية حيث يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للراجحي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي. كتابة كافة البيانات الخاصة من إسم، النوع، العمر، رقم الهوية بشرط أن تكون سارية المدة. رقم الحساب الفعلي في الراجحي. قيمة الراتب الشهري للمستفيد. بيان قطاع العمل سواء حكومي أو خاص. إدخال بريد إلكتروني صالح للتواصل، وبيان الوقت الملائم للاتصال. الضغط على أيقونة التقديم.

عروض الراجحي للسيارات 2022

ويقوم الراجحي بتقديم الكثير من العروض الخاصة بالسيارات حيث تتلاءم مع كافة المستويات ومنها:

عرض تمويل السيارات 50/50 الراجحي.

تمويل الراجحي للسيارات المستعملة.

برنامج عرض الراجحي للسيارات بدون مقدم.

كما تتوافر العروض بتحويل الراتب أو عدم التحويل.

وأيضا التمويل للمستفيدين بالإجارة.

ومما سبق يوضح الراجحي أنه يساهم كافة المستويات الطبقية لإمتلاك سيارة أيا كان دخلهم المادي.

عرض 50 50 تويوتا

تتوالى العروض متوالية على سيارات تويوتا حيث تصل لخصومات هائلة وهذا من كافة المعارض الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل تلك العروض السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، حيث يمكن شراء سيارات تويوتا العالمية بدفع 50 % دفعة أولى ثم يمكن دفع الدفعة الثانية بعد عامين من تاريخ التقديم الإلكتروني على الموقع الخاص.

حيث يمكن بعد ذلك دفع إجارة شهرية للسيارة حتى سداد الدفعة الثانية مع العلم أنه يتم استلام السيارة فور موافقة البنك وسداد المبلغ الأول للقسط.