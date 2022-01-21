30 ألف ريال سعودي ارخص انواع السيارات الحديثه في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة وأسعار خيالية

30 ألف ريال سعودي ارخص انواع السيارات الحديثه في السعودية، تتنافس أسواق تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية على البيع بالسعر الذي يناسب العميل ويجعله مصدر جذب لجميع المواطنين فهناك من يبحث دائمًا عن سعر مناسب لشراء سيارة وتكون بنفس المواصفات للسيارات الأخرى ولذلك سنقدم لكم أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية.

30 ألف ريال سعودي ارخص انواع السيارات الحديثه في السعودية

سوف نقدم لكم العديد من السيارت الرخيصة في السعودية

سيارة MGV في السعودية

يبلغ سعر السيارة في الأسواق داخل السعودية حوالي 35 ألف ريال.

تتميز الفئة الأولى منها بأنها تحتوي على محرك يبلغ سعته 1.5 لتر ويعمل بقوة 107 حصان.

تعمل الفئة الأولى من MGV بناقل حركة أوتوماتيكي له أربع سرعات مختلفة.

بينما يصل سعة محرك الفئة الثانية 1500 سي سي ويعمل بقوة 109 حصان.

سيارة ميتسو ميراج في السعودية

سيارة هافان الصينية في السعودية

يصل سعر السيارة في المملكة 85 ألف ريال سعودي وهي من أفخم السيارات الموجودة.

تحتوي على الكثير من المميزات حيث تبلغ سعة المحرك الخاص بها 1.5 لتر ويعمل بقوة 110 حصان.

تعد من السيارات الأكثر مبيعًا داخل المملكة السعودية والتي نجحت في إثبات قوتها.

سيارة شنجان في السعودية

تتوافر السيارة داخل المملكة السعودية بسعر 44 ألف ريال سعودي ويُعد هذا السعر صافي دون إضافة قيمة الضريبة المضافة.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان وأهمها احتوائها على الوسائد الهوائية.

تتميز بحجمها المناسب وخاصة للشباب فهي لها تصميم رائع وجذاب.

من السيارات التي يمكنها السير في الطرق الرملية والسير لمسافات طويلة دون أن يحدث لها أي ضرر.

أسباب إنخفاض أسعار السيارات الحديثة في السعودية

يعود انخفاض أسعار السيارات داخل المملكة لوجود عدة أسباب وهي: