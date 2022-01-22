مواصفات جيب رينيجيد Jeep Renegade 2022 الصور و الأسعار

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عمر شويل - جدة كلما كانت السيارة قوية ومغامرة تكون قيادتها ممتعة، ويرغب قائد المركبة في إختبار قدراتها التي لا تظهر بشكل كامل إلا على الطرقات الوعرة، جيب رينيجيد Jeep Renegade 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي، تمتلك مواصفات عالية، وتقدم أداء جبار على الطرق الموحلة، والرملية، والقاسية، تم تزويدها بأحدث التقنيات الترفيهية، الشكل الخارجي أنيق، وجريء، المقصورة الداخلية عنوان الفخامة، تصل مساحة الشحن الداخلية إلى 18،5 قدم، تأتي بمحرك قوي وإفتصادي.

مواصفات جيب رينيجيد Jeep Renegade 2022

المقدمة أصبحت أكثر هجومية من ذي قبل، مع مصد أعرض، وشباك أمامية بارزة، يزيد من جاذبيتها مصابيح دائرية من LED تمنحها إضاءة قوية، في كل الأوقات، تملك جيب رينيجيد حضور طاغي على الطرقات، الشكل الخارجي، ينسجم بصورة رائعة مع الداخل، تلك المركبة الأوسع والأعلى في تلك الفئة، تملك إطارات تتحمل الظروف القاسية، مع أقواس مربعة.

مقصورة Jeep Renegade 2022 الداخلية

بالنظر إلى المقصورة الداخلية للمركبة Jeep Renegade تشعر بالرفاهية، تضم صفين من المقاعد الأمامية والخلفية، مغطي بأجود أنواع الأقمشة الناعمة، يوجد مساحات واسعة بين كل مقعد وفي منطقة الرأس والأقدام، للجلوس بكل إريحية دون تعب لساعات طويلة، المقصورة مزودة بكل مايحتاج إليه المستخدمين، لتناسب تقلبات الطقس المختلفة، من إنخفاض للحرارة أو ارتفاعها، حيث تدعم المقاعد نظام التدفئة، كذلك يوجد تكييف قوي لتنقية الهواء، وتلطيف الأجواء في الصيف.

أنظمة ترفيه جيب رينيجيد 2022

أنظمة الترفيه المتاحه في الفئة الأساسية جيب رينيجيد يوجد شاشة قياس 7 بوصة، يزيد حجمها في الفئات الأعلى لتصل إلى 8،4 بوصة، تدعم تشغيل تقنيات الهواتف المختلفة من APPLE CARPLAY، و أندرويد أوتو، يتوفر بها راديو متصل بالأقمار الصناعية، وكذلك نظام الملاحة، تأتي بنظام صوت ممتاز ب 9 مكبرات صوت، تتوفر ب 8 فئات مختلفة، وتدعم تقنية الدخول بدون مفتاح.

قوة أداء محرك رينيجيد 2022

سيارة رينيجيد تأتي بنوعان من المحركات الشرسة ذات الأداء المبهر، والإقتصادي النوع الأول بقوة 180 حصان، سعة 2400 سي سي، 6 سلندر، يدعمه وجود ناقل حركة 6 سرعات، خلال 9 ثواني تصل سرعة المركبة إلى 100 كيلو، النوع الأخر توربيني 1300 سي سي، تبلغ قوته 177 حصان.

سعر Jeep Renegade 2022 السعودية

سعر السيارة في المملكة يبدأ من 80 ألف ريال، ويزيد حسب التجهيزات، يصل إلى 100 ألف ريال، تعتبر تلك الفئة من أرخص سيارات الدفع الرباعي في الخليج، مقارنة بالمنافسيين.