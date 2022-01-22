اكثر السيارات الحديثة مبيعا في السعودية بمواصفات ومميزات وأسعار خيالية

السيارات الحديثة مبيعا في السعودية، تشتهر المملكة العربية السعودية باحتوائها على أضخم وأعرق سوق للسيارات، وقد تم القيام باحتواء العديد من السيارات التي حققت نسبة كبيرة في البيع داخل أسواق المملكة، ومن بينهم أفضل أنواع السيارات التي يعشقها ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ونحن اليوم من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على أفضل السيارات التي حققت أعلى نسبة مبيعات وما تحمله من مواصفات مميزات هائلة.

السيارات الحديثة مبيعا في السعودية

يوجد العديد من السيارات التي نالت على نسبة كبيرة من المبيعات في السوق السعودي ومن بينها

سيارة تويوتا هايلكوس

تحتل هذه السيارة المرتبة الرابعة في الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية لأنها تحتوي على 6 أسطوانات وذات سعة نحو 0.4 لتر،

كما أن السيارة تدعم العمل بناقل حركة أتوماتيك مزود ب6 سرعات متنوعة، وذات قوة حصان تبلغ نحو 235 حصان،

كما أن السيارة تتميز بقدرتها على السير بالطرق الصعبة والمنحنيات، كما أنها تحتوي على مصابيح بتقنية الليد وتعمل بتقنية الضباب، وأسعار السيارة في الأسواق تبدأ نحو 77 ألف ريال سعودي وتصب نحو 152 ريال سعودي.

سيارة هيونداي أكسنت

السيارة جاءت بالمركز الثاني حيث أنها تعمل بمحرك قوي رباعي الأبعاد وبسعة تصل نحو 1600 سي سي، كما أنها ذات عزم دوران يصل نحو 125 نيوتن لكل متر، ويولد عنه قوة حصان تبلغ 156 حصان، والسيارة تتميز باحتوائها على نظام صوتي، ويوجد بها نحو 4 مكبرات صوت، وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية يبلغ نحو 53 ألف ريال سعودي ويصل حتى 60 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي النترا

جاء بالمرتبة الثانية سيارة هيواندي النترا تحتوي على محرك قوي بسعة تبلغ نحو 1600 سي سي، وقوة الحصان تصل حتى 127.5، وبأقصى عزم دوران يصل 157 نيوتن لكل متر، كما أن السيارة تعمل من خلال ناقل حركة أتوماتيك بستة سرعات، ويوجد بها العديد من أنظمة السلامة منها وجود الوسائد الهوائية وفرامل تمنع الانغلاق، وسعرها نحو 78 ألف ريال سعودي.