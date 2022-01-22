الوحش الياباني وصل.. سيارة Isuzu MU-X بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

فيما يأتي نوافيكم بطرح تقرير كامل ومراجعة شاملة عن السيارة Isuzu MU-X والتي تعد واحدة من بين أكثر الشاحنات الأعلى من حيث مستوى المواصفات الخاصة بالسيارة حيث تعتبر السيارة حاملة للعديد من المواصفات والتي من أهم انسيابية السير لعجلات السيارة على أصعب الطرق مع قدرة على المرور بالعديد من المنعطفات، ومن خلال السطور توضيح لأهم تجهيزات السيارة وأهم ما يبدو عليها من مواصفات تؤهلها لتكون واحدة من السيارات ذات الخصائص الفريدة والأكثر قوة بالسيارة، وفيما يأتي بيان بالمواصفات والتكلفة السعرية للسيارة Isuzu MU-X

مواصفات سيارة Isuzu MU-X

السيارة تمتلك عددًا من المواصفات التي تعد مميزة لها، والموديل من تلك السيارة الفريدة Isuzu MU-X تختلف نسختها باختلاف الفئة المنتمية لها السيارة، وعليه فالملحقات والمواصفات متدرجة على حسب كل نسخة، ونذكر فيما يأتي أهم المواصفات للسيارة. عم مواصفات سيارة Isuzu MU-X من أهمها ما يلي بالنقاط عن مواصفات سيارة Isuzu MU-X المذهلة

السيارة تعد من الخارج ذلت تصميم رائع ويتحمل أصعب الطرق والسير بالمنعطفات بشكل أكثر سلاسة.

قوة المحرك تصل لحوالي مائة وستين حصان.

عزم الدوران يبلغ حوالي ثلاثمئة تسعة وثمانين نيوتن لكل متر.

الدفع الخلفي هو النظام الخاص بالسيارة وتعتمد عليه كي تقوم بأعلى مستويات من الأداء والقدرة التشغيلية العالية.

ناقل الحركة يعد من النوع الأوتوماتيك، وعدد السرعات خمسة.

المقاعد متوفرة بأعلى مستوى من الراحة ومن الممكن ضبط مستواها بشكل كهربي.

تتوفر الأنظمة الخاصة بالتحكم الكامل بنمط الإضاءة في السيارة مع القدرة على التغيير الكامل للوضع الخاص بالإنارة.

السيارة متوفر بها النمط المخصص للسير على المنحدرات مع تحكم كامل بالسيارة.

مقصورة السيارة تتمتع بوجود المكيف.

يتوفر المنفذ إي يو إكس ومنفذ يو إس بي.

أسعار السيارة Isuzu MU-X

سعر سيارة من موديل Isuzu MU-X يعد على حسب مستوى الفئة التي يكون هذا الموديل منتمي لها والسعر الخاص به ما بين ستين إلى ثمانين ألف ريال سعودي وهذا السعر بمختلف الأسواق المحلية لهذا النوع من السيارات التي تتوفر بمعارض المملكة.