أسطورة السيارات.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار خيالية

اسعار سيارة لادا نيفا نتعرف عليها من خلال هذا المقال حيث تعتبر السيارة من أهم الموديلات الحديثة والتي قد جرى عليها التعديل سواء من الداخل أو الخارج حيث تعتبر السيارة محتوية على عدد من التجهيزات مع بعض الملحقات والتي تعد من بين تجهيزات الرفاهية والتي توفر أفضل رحلة للقيادة على مختلف الطرق الوعرة، ومن خلال السطور التالية توضيح لكل ما يتوفر بالسيارة من مواصفات مع بيان تكلفة الشراء لهذ الموديل المميز من لادا نيفا.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

المواصفات والأسعار للسيارة لادا نيفا من بين أهم الشاحنات التي تتوفر في هذا التوقيت الحالي بالأسواق المحلية، ولها عدد من المواصفات التي تؤهلها سيارة لادا نيفا لتكون هي الأفضل من بين الخيارات المتعددة والتي تتوفر بالأسواق من السيارات، والسيارة من موديل لادا نيفا من أهم تجهيزاتها ما يلي في هذه السطور

مواصفات سيارة لادا نيفا من أبرزها أن السيارة لها قوة ثبات على الطريق بسبب متانة هيكلها المتميز، مع توفر كل سبل القيادة الآمنة، والمواصفات تكون كما يلي:

من المواصفات الأهم للسيارة لادا نيفا أن محركها يبلغ من القوة ما يعدل ثمانين حصان.

السيارة بسعة محرك ألف وخمسمائة سي سي.

التصميم الخاص بالسيارة من أهم ما تمتاز به العصرية والتصميم شبابي وفي نفس الوقت يعد تصميم متين يتحمل السير على الطرق الوعرة.

السيارة بعدها من حيث الطول يصل لحوالي أربعة ونصف متر.

التصميم للسيارة من الخلف يعد عصري وهذا ليكون متناسب مع مختلف الطرق.

المصابيح الخاصة بالسيارة من النوع الليد.

العديد من الملحقات والتي من بينها وجود المكيف في داخل السيارة.

توفر المكابح والتي تمنح الانغلاق.

السيارة متوفر بها فتحات التهوية.

السيارة بها مشغل السي دي كما يتوفر فيها أيضا الراديو وكذلك شاشة بحجم حوالي ستة بوصات

اسعار السيارة من موديل لادا نيفا

لتكلفة الشرائية لتلك السيارة تبلغ حوالي مائة ستة وستين ألف جنيه مصري وهذا بالسوق المحلي المصري، بينما السعر لها عالميا يصل لثمانية آلاف يورو.