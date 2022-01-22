نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة فورد رينجر 2022 Ford Ranger السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة فورد العالمية تطرح جيل جديد كليا من سيارة فورد رينجر 2022 Ford Ranger في الأسواق لتناسب جميع المستخدمين، يفضل تلك النوعية بلاد الخليج والسعودية لطبيعتها الصلبه، التي تتناسب مع التضاريس والطقس القاسي في تلك المناطق، تم تطوير المحرك ليصبح أكثر قوة واقتصاداً في استهلاك الوقود، وإضافة نظام SYNC4 المطور للمعلومات سهل الاستخدام، وزيادة حجم قاعدة الإطارات بمعدل 50 مم، مركبة شرسة وقوية،تستطيع التعامل بكل سلاسة مع جميع أنواع الطرقات.

سيارة فورد رينجر 2022 Ford Ranger

علامة Ford Ranger من أفضل العلامات التجارية، تمتاز بجودة الصناعة، والشكل العصري والتصميم الرائع، أداء الموتور قوي، تم تزويدها بتقنيات متطورة، المحرك رباعي الاسطوانات تبلغ سعته 2200 سي سي، تصل قوة المحرك إلى 150 حصان، ويبلغ عزم الدوران لها 385 نيوتن على المتر، يدعم هذه الفئة ناقل حركة 6 سرعات، بينما معدل استهلاك الوقود، يبلغ 13.7 كيلومتر لكل لتر.

يتوفر محركة أخر خماسي الاسطوانات، تبلغ سعة الموتور، 3.2 بينما تبلغ قوته 200 حصان، مع عزم دوران 470 نيوتن، وتحتوي على 6 سرعات تعمل بوقود الديزل، ويبلغ معدل الاستهلاك 12.2 كيلومتر لكل لتر.

مميزات سيارة فورد رينجر 2022 السعودية

تتميز سيارة فورد رينجر 2022 بأن تصميمها الداخلي رائع وأنيق للغاية، مصنوعة من مواد ذات جودة عالية، ومن أهم مميزات هذه السيارة الثبات الملحوظ الطريق، حتى مع زيادة السرعة كما أنها فخمة للغاية.

تستطيع التحكم في عجلة القيادة بسهولة كما يمكنك الدخول عن طريق نظام التحكم عن بعد دون استخدام المفتاح، ويمكنك التحكم في الصوت بشكل سهل وبسيط، تحتوي Ranger على العديد من التقنيات والإمكانيات التكنولوجية الرائعة لراحة السائق.

أنظمة السلامة والأمان في سيارة فورد رينجر 2022

تتمتع سيارة رينجر 2022 بوجود العديد من أنظمة الحماية فيها تحتوي على نظام مانع الانزلاق، واخر لتثبيت السرعة كما يوجد فيها نظام يساعد على التحذير إذا غدرت السيارة المسار المحدد.

يوجد نظام إغلاق المكابح ونظام يعمل على مراقبة الهواء في الإطارات لتوفير الراحة والحماية للركاب.

تحتوي على بلوتوث كما يوجد بها، واي فاي ويمكنك شحن الهاتف بها، تدعم أيضا نظام أبل كار بلاي، والأندرويد أوتو وبها مكبرات صوت ذات جودة عالية.

سيارة Ford Ranger 2022 وأبعادها

المقدمة تشتمل على مصابيح أمامية ضوئية وخلفية تعمل بتكنولوجيا الهالوجين وتحتوي السيارة على كاميرا خلفية يبلغ مقاسها 360 درجة، تحتوي على شبكة عملاقة بها بعض الخطوط الرفيعة المصنوعة من الكروم وفي المنتصف يوجد شعار فورد.

يبلغ حجم الاطارات 18 قدم ويوجد في السيارة حساسات أمامية وخلفية ويبلغ ارتفاعها 1816 مم وعرضها 2179 مم وطولها 5354 مم.

المقاعد مصنوع من قماش مخملي مميز، ويوجد بها نظام تدفئة وتبريد ومعدلة كهربائيا كما يوجد في السيارة شاشة ترفيهية مقاس ثمانية.

سعر سيارة فورد رينجر 2022

يبلغ سعر رينجر غمارتين اكس الديزل دفع رباعي 103,385 ريال سعودي.

يبلغ سعرطراز اكس ال تي غمارتين ديزل دفع رباعي 127,593 ريال سعودي.

يبلغ سعر وايلد تراك غمارتين ديزل اوتوماتيك دفع رباعي 2022 حوالي 144785 ريال سعودي.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة حول سعر ومواصفات سيارة فورد رينجر 2022 السعودية، كما ذكرنا مميزاتها وقوة الموتور ومظهرها الداخلي والخارجي وأنظمة الأمن والسلامة بها وسعرها وامكانياتها.