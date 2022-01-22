35 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة وأسعار منخفضة

35 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، يوجد داخل المملكة أكبر سوق استيراد السيارات من الخارج لدول الخليج حيثُ تحتوي على أكثر من 50% من السيارات وبالتالي فهي من أكبر أسواق تجارة السيارات ويبحث كثير من المواطنين داخل المملكة على أسعار السيارات الحديثة وأرخصها بعدما قامت كثير من المعارض والشركات بخفض الأسعار.

35 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

يبحث كثير من مواطني المملكة السعودية على السيارات التي تحتوي على العديد من المواصفات وتتميز بسعرها المناسب أيضًا وتعد أرخص أنواع السيارات هي:

سيارة ميتسوبيشي ميراج في السعودية

تعد من أكثر السيارات العملية وأقلهم سعرًا وتحتوي على العديد من المواصفات وتصل قوة المحرك الخاص بها 77 حصان.

وتحتوي على العديد من المواصفات وتصل قوة المحرك الخاص بها 77 حصان. تصل مسافة 170 كيلومتر في خلال ساعة واحدة.

تعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي.

تعد من السيارات الاستهلاكية للوقود ولذلك هي المفضلة لدى الكثير من راغبي شراء السيارات.

سيارة ام جي 360 في السعودية

تتوفر سيارة أم جي داخل المملكة السعودية بسعرها المناسب للكثير حيثُ يبلغ سعرها 35.900 ريال سعودي.

تتميز بتصميمها الرائع والجذاب مما جعلها المفضلة لكثير من الشباب.

وتتميز السيارة بأدائها الرائع حيثُ تبلغ قوة المحرك 107 حصان.

تعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي له أربع سرعات مختلفة.

سيارة رينو سيمبول في السعودية

تتوفر السيارة داخل المملكة العربية السعودية بسعر المناسب حيث تبلغ 38.900 ريال سعودي.

بسعر المناسب حيث تبلغ 38.900 ريال سعودي. سيارة رينو سيمبول التي تأخذ في شكلها الطراز الفرنسي العصري ومناسبة للجيل الجديد.

تبلغ قوة المحرك 102 حصان وتصل مسافة 180 كيلومتر خلال ساعة واحدة.

من السيارات الاستهلاكية للوقود ومناسبة في حالة السفر لمسافات طويلة.

سيارة نيسان صني في السعودية

تتوفر داخل السعودية بسعر 44.817 ريال سعودي.

من السيارات التي يمكنها السير في الظروف المناخية المختلفة والطرق الرملية الصعبة.

تتميز السيارة بشكلها الأنيق وانسيابية تصميمها.

تحتوي على العديد من وسائل الترفيه والأمان.

يعمل المحرك الخاص بها بقوة 99 حصان.

تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي له عدة سرعات مختلفة.

أرخص السيارات الحديثة في السعودية المناسبة للعائلات

يبحث العائلات على أرخص سيارة مناسبة وذات مساحة داخلية كبيرة وليس هناك أفضل من سيارة جي أيه سي GA3 والتي تتميز بالعديد من المواصفات وهي: